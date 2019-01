4 percepciones asombrosas de la Inteligencia Artificial

Por David Montoya, Director de Canales de Paessler Latinoamérica.

La IA se convertirá en “Super Inteligencia ArtificiaI” en los próximos 50 años dado que se trata del último invento que la humanidad tiene que hacer. Mientras investigaba la IA, he encontrado algunas tendencias asombrosas que comparto a continuación

1. La Inteligencia Artificial ya está en todos lados. Aunque no la llamemos IA.

El término “Inteligencia Artificial” se ha utilizado durante mucho tiempo principalmente para referirse a aplicaciones y programas que parecían ser poco inteligentes desde la perspectiva actual. Pero esto ya perdió importancia porque dentro de 30 años también podemos mirar atrás y reírnos de lo que hoy llamamos “inteligente”. La computadora Colossus, con la que tuvo éxito el criptoanálisis de la máquina de Lorenz, fue el epítome de una máquina inteligente a principios de los años cuarenta. La primera calculadora del tamaño de una palma de mano se consideró inteligente a fines de los años sesenta.

De camino al trabajo, primero tomo el tren, luego el metro. Cuando llego a la Estación Central de Nuremberg, ningún cerebro humano decide a qué vía llego y cómo deben transitar los otros trenes para evitar una colisión. El diseño de un calendario y funcionamiento efectivo y (casi) impecable ha estado en manos de la Inteligencia Artificial. Mientras camino por la estación, ya sé exactamente cuándo saldrá mi próximo metro. Pero incluso estos tiempos de salida no fueron calculados por los humanos, sino por las computadoras.

En su mayoría tengo uno o dos minutos para comprar un pretzel en el camino y luego espero un momento hasta que llegue el metro sin conductor. Sí, has leído bien. Tenemos líneas de metro sin conductor en muchas líneas en Nuremberg (donde se encuentra la sede de Paessler). Este proyecto se llama RUBIN y lo lleva a cabo Siemens Mobility. Desde 2010, dos líneas se han ejecutado de forma totalmente automática, sin conductor y sin accidentes graves. Cualquiera que ahora piense que esto ha llevado a despidos masivos de conductores, puedo decir, al menos en este caso, AI no ha robado ningún trabajo. Los 120 conductores anteriores del metro ahora trabajan en servicio al cliente y del sistema y aseguran que las operaciones se realicen sin problemas.

Entonces, cuando finalmente estoy sentado en el metro, me gusta leer algo en mi teléfono móvil y la mayoría de las veces me recomiendan artículos que me interesan (a veces obtengo resultados deportivos, pero la excepción es la regla). Podría seguir y escribir aquí, completar un día entero, pero para ir más allá, ya podemos afirmar: la IA está en todas partes y no importa si la llamamos IA o cualquier otra cosa. Porque como dijo John McCarthy a fines de la década de 1950, una vez que algo funciona, ya no lo llamamos IA. Este término parece estar reservado para los autores de ciencia ficción.

2. El desarrollo de la Inteligencia Artificial no es lineal sino exponencial

El futuro se siente cojo. Porque los humanos estamos programados para hacer pronósticos del futuro de acuerdo con el pasado. Y para decirlo bien, nuestro pasado fue modesto. Hace 70,000 años, hubo la llamada revolución cognitiva y, de alguna manera, los Homo Sapiens, que no fuimos nada mejores que los monos que caminaban erguidos, logramos desarrollar el lenguaje, las culturas y los sistemas intelectuales. Esto nos ha convertido en la especie animal más exitosa del planeta, pero entre los grandes hitos de la historia de la humanidad (el primer fuego controlado, el primer sistema de escritura y catalogación, el primer estado de funcionamiento) pasó bastante tiempo. Primero fuimos cazadores y recolectores durante más tiempo (nuestros genes están diseñados para eso), luego fuimos agricultores. Pero a partir del 1500 EC las cosas han cambiado un poco más radicalmente.

Debido a que en el pasado siempre nos llevó (más o menos) mucho tiempo alcanzar ciertos hitos, asumimos que este también será el caso en el futuro. Pero no funciona de esa manera. Si ponemos a una persona en una cápsula del tiempo en la época de la Constantinopla medieval, alrededor del año 1000 dC, y lo enviamos a la edad de Cristóbal Colón, podría encontrar algunas cosas interesantes (un sistema estatal que funciona mejor, ciudades más grandes). o algunos nuevos hallazgos médicos), pero en general no se asustaría con asombro. Obtendríamos la misma reacción enviando a una persona del Reino de los Francos en el año 500 EC a la Constantinopla del año 1000 CE. Sí, Europa había cambiado políticamente, el Islam había surgido como una nueva religión mundial, pero ya sabes, nada demasiado loco.

Ahora, si uno de los hombres del año 1492 dC, que navegó en el Santa María a América, fuera enviado a la actualidad, a una metrópolis vibrante como Londres, Mumbai o Tokio, creería que se encuentra en un lugar diferente y ajeno al mundo. Tendría un ataque al corazón por la emoción. Hemos cambiado tanto y tan rápido.

Si observamos los 70,000 años transcurridos desde la revolución cognitiva y pensamos en el futuro, en la IA y en el camino que tenemos por delante, creemos que estamos en una acera con una ligera inclinación, nada de lo que no pueda caminar de forma relajada después de 3 cervezas un domingo por la tarde. En realidad, sin embargo, estamos en el campamento base del Monte Everest y la cumbre sube abruptamente frente a nuestras cabezas.

3. El momento en que la Inteligencia Artificial se convierte en Super Inteligencia Artificial. Ya podemos quemar nuestros libros de historia.

Hay muchos científicos que dividen el término general IA en 3 categorías: IAE (Inteligencia Artificial Específica), IAG (Inteligencia Artificial General) y ASI (Superinteligencia Artificial). Triste, pero cierto: tenemos el tipo de IA más tonto en este momento, la IA Específica. Por tonto en este contexto debe entenderse relativamente. Ya no tiene sentido medir la calificación de Elo de la mejor computadora de ajedrez, ya que está en continuo aumento y ya supera a la del mejor jugador de ajedrez humano muchas veces. Pero pregunte a un programa de ajedrez sobre el clima o una reserva de mesa en su restaurante favorito y vea qué tan inteligente funcionará en este caso. A cambio, Google es una mejor herramienta de investigación que la persona más leída o el mejor archivista, pero se vería bastante limitado en un combate contra Magnus Carlsen o si se supone que opera un metro sin conductor en Nuremberg.

IA Específica puede resolver perfectamente aquello para lo que se la diseñó y mucho mejor que cualquier humano, pero solo eso y nada más. Por lo tanto, el camino hacia la IA general significa llevar la IA a un nivel general de inteligencia humana, donde la IA puede actuar como un ser humano en diferentes campos. Las estimaciones conservadoras suponen que en 2050 habremos desarrollado una IA que se encontrará a un nivel más general. la Superinteligencia Artificial, la “verdadera IA”, que puede hacer todo mucho mejor que cualquier ser humano, es el santo grial de la investigación de la IA y los científicos conservadores consideran que este tipo de inteligencia en 2070 es bastante realista.

Ahora mucha gente cree que la Superinteligencia Artificial calcula muy rápido y solo toma un segundo para una tarea, para la cual una persona necesita un día. Pero no se trata realmente de este tipo de cantidad, sino de la “calidad de la inteligencia”, y eso es un asunto completamente diferente. Lo que nos hace a los humanos más inteligentes que los monos o las hormigas no es la diferencia en la velocidad de pensamiento, sino la estructura de nuestros cerebros y nuestra capacidad de tener ideas complejas. Si usamos la capacidad de una hormiga y aumentamos su velocidad de pensamiento 10.000 veces, la hormiga NO podrá entender la mecánica cuántica, volar a la luna o construir un automóvil Tesla. La Superinteligencia Artificial será un acuerdo completamente nuevo, algo que no existía antes y algo que es potencialmente tan superior a nosotros como lo somos las hormigas. Y cuando consideramos la consecuencia de que una inteligencia artificial súper inteligente podría crear versiones mejoradas de sí misma, el efecto ya no es predecible y finalmente estamos en la oscuridad acerca de cómo será nuestro futuro. ¿Da miedo? Lee el último punto y decide por ti mismo.

4. La Superinteligencia Artificial será indiscernible y podrá hacerlo totalmente sin nosotros.

En primer lugar, notemos que la Superinteligencia Artificial no es una mejor variante del cerebro humano, sino algo completamente diferente. El cerebro humano no es per se una “mejor variante” del cerebro de un mono. Claro, podemos hacer algunas cosas que un mono nunca podrá hacer (incluso si tratamos de enseñarle). Pero si un orangután y yo estuviéramos varados en una isla abandonada y tuviéramos que luchar por nuestra supervivencia en las próximas semanas sin la ayuda de otras personas, no habría duda de quién sobreviviría más tiempo. Claro, podría citar los poemas de Poe al orangután frente a la fogata por la noche, pero eso es todo. Mi cerebro no está diseñado para luchar por mi supervivencia sin un grupo de aliados y sin un plan elaborado. En consecuencia, la superinteligencia no es mejor que nosotros, ni necesariamente superior en nuestra esfera de existencia, sólo es objetivamente diferente e insaciablemente más inteligente.

En segundo lugar, se puede suponer que no será de interés para la superinteligencia artificial vivir nuestras vidas. Todas las fantasías del fin del mundo se basan en la suposición de que una especie extraña quiere destruirnos para apoderarse de nuestro planeta y finalmente llevar vidas similares a las nuestras. Pero no creo que una inteligencia artificial mucho más inteligente que nosotros tenga tales planes. ¿Te la imaginas emborrachándose y metiendo fichas frente al televisor? La superinteligencia existirá en un mundo completamente diferente, tan inalcanzable para nosotros como lo somos para las hormigas. No soy un científico calificado en el campo de las hormigas, pero creo que los humanos solo tenemos una existencia notable para las hormigas cuando accidentalmente pisamos una. De lo contrario, vivimos en un “mundo diferente” de alguna manera. Qué es lo que impide que un ASI nos pise, los escépticos pueden preguntar.

Por lo tanto, en tercer lugar: en los últimos 70 años ya han ocurrido cosas fantásticas en el campo de la cooperación mutua, que han conducido a una especie de unión moral global que es única hasta la fecha. Una nueva moral universal que, por supuesto, todavía no se puede sentir por igual en todo el mundo, pero que muestra que la violencia y las hostilidades están disminuyendo en lugar de aumentar paralelamente al progreso. No hay razones para creer que la superinteligencia sea hostil para nosotros. En su lugar, deberíamos pensar qué puede hacer una inteligencia completamente diferente para la humanidad. Una cura para todo tipo de enfermedades mortales, una forma ideal de política y convivencia social, la respuesta a cómo un sistema financiero debe funcionar de una manera que no explote a la mayoría de las personas; entre otras cosas, estas son las preguntas que una inteligencia Eso no está ligado a nuestros límites y tiene capacidades completamente diferentes que podríamos resolver. Y cuando pienso que sigo disfrutando de mi limitada vida humana, mientras estoy en lo alto de la nube (o donde quiera que me guste pasar el rato con ASI), esta superinteligencia resuelve todos nuestros problemas en cuestión de segundos, entonces eso es genial para mí.