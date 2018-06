5 beneficios de la ergonomía en el trabajo que no conocías

La creación de políticas para la modernización del trabajo y de los espacios laborales en México se está situando como una estrategia clave para el aumento de bienestar y productividad. Esto incluye un adecuado diseño de sus instalaciones, climatización perfecta, buen acondicionamiento acústico, sin embargo, no todas contemplan el uso de mobiliario ergonómico ya que desconocen los distintos beneficios que estas ofrecen.

Ante este panorama, Humanscale menciona 5 efectos positivos del uso de herramientas ergonómicas en oficinas y hogares, y cómo estas pueden potenciar tu negocio.

1) Al reducir sistemáticamente los factores de riesgo ocasionados por la mala postura, disminuyen los gastos en salud o seguros médicos. Numerosas causas del ausentismo laboral están relacionadas con la mala postura debido al uso de muebles rígidos que no se acoplan a las necesidades del individuo y en consecuencia toman posturas inadecuadas que ocasionan dolencias. Humanscale trae nuevas soluciones como el QuickStand Under Desk que, gracias a una columna central debajo de la superficie del escritorio, permite ajustar el monitor y el teclado a la altura de las necesidades de cada usuario, permitiendo la alternancia entre el trabajo de pie y sentado. Es una herramienta que ofrece estabilidad al escribir y soporta monitores simples o duales hasta de 16 Kilos.

2) Implementar soluciones ergonómicas aumentan la productividad en el trabajo. Está comprobado que, al utilizar herramientas de este tipo, adoptamos una postura adecuada con facilidad e invertimos menos tiempo y esfuerzo acomodándonos al mobiliario rígido. Esta energía nos permite movernos más rápidamente, alcanzar alturas de una manera más sencilla y hacer más eficientes cualquier trabajo que estemos ejecutando.

3) Mayor calidad en los resultados. En una oficina tradicional muchas veces las personas están frustrados por dolencias que pueden producirle los equipos con los que trabajan, sintiéndose fatigados todo el tiempo y no mostrando su mejor desempeño. Por ejemplo, las personas que trabajan sentados más de ocho horas diarias en sillas no ergonómicas sin hacer pausas activas, por la incomodidad que esto genera, puede que no lleven a cabo sus tareas de la mejor manera ya que la atención se centra en las dolencias. Cumplir con unas condiciones mínimas de ergonomía posterga la aparición de gran parte de las molestias de tipo postural, alteraciones visuales o molestias. La correcta organización de las tareas además, permite evitar las situaciones de estrés, desmotivación en el trabajo y otros problemas de naturaleza psicológica.

4) Incentiva la participación de los colaboradores. Cuando una compañía cuenta con herramientas ergonómicas y se encarga de asegurar la salud y seguridad de los empleados, los colaboradores se sienten invitados a participar debido a que no experimentarán fatiga ni incomodidad durante su jornada laboral. Esta medida puede reducir la rotación de personal, así como mejorar la moral e incrementar la participación de todos los trabajadores.

5) Crea una cultura de seguridad laboraal. Si una empresa procura la ergonomía dentro de sus instalaciones, significa que está comprometida con los trabajadores, su bienestar y la salud como valor principal. Al velar por estos principios, asegura el mejor desempeño, permitiendo su desenvolvimiento en un ambiente sano, libre de peligros y pensado para solventar sus necesidades.

En conclusión, implementar ergonomía en tu oficina, mejorará inmediatamente la productividad y retención de tus colaboradores. Adicionalmente a estas acciones, es necesario promover la formación constante acerca de la importancia de la ergonomía sobre la salud entre los trabajadores, ya que de poco sirve disponer de herramientas modernas si los usuarios no los aprovechan al 100%.