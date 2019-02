5 mitos sobre el emprendimiento

“Emprender es una actividad clave, tan sólo en México el 98% de las empresas son micro, las cuales representan un cambio en la visión sobre cómo hacer negocios y crecer, de ahí que sea importante desmitificar sus claroscuros”, asegura Lisa Milton, CEO y fundadora de AZAP , la plataforma en línea para enviar diseños florales y detalles únicos.

El emprendimiento ha vivido un boom durante los recientes años. Reflejo de esto, los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan un papel fundamental en la economía del país, pues 72% de los empleos provienen de este sector, según cifras oficiales.

A propósito de este tema, enumeramos cinco mitos y realidades sobre el ecosistema:

1. Mito: emprender sólo es cosa de jóvenes.

Realidad: si bien existe esta percepción, la edad promedio para lograr éxito en algunos sectores puede rondan los 42 años, reveló un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), el cual también encontró que las startups con mayor crecimiento tienen un fundador con edad promedio de 45 años.

2. Mito: emprender no es un “trabajo serio”.

Realidad: emprendedores de todo el mundo coinciden en que detrás de cada startup hay muchas horas de trabajo, desvelos, una formación, así como capacitación permanente. En su conjunto, estos elementos son la clave para posicionar un nuevo negocio. Recordemos que sin sacrificio, no hay victoria.

3. Mito: para emprender se requiere mucho dinero.

Realidad: para Óscar Fuente, fundador y director de la IEBS Business School , el dinero es muy importante para emprender, pero lo es más la pasión, porque sin ésta los proyectos no funcionan. Claro que hay que tener un plan de negocio y crecimiento muy claro, así como contemplar los aliados para la inversión, como programas federales, estatales, municipales, incubadoras y fondos de inversión.

4. Mito: los emprendedores nacen, no se hacen.

Realidad: esta es una creencia muy común. Lo cierto es que emprendedor puede ser cualquiera, porque la idea de negocio solo es un punto de inicio. Los especialistas coinciden en que el éxito conlleva mucho esfuerzo detrás de un buen modelo, una correcta ejecución, plan de inversión y visión sobre la evolución.

5. Mito: México no es terreno fértil.

Realidad: De acuerdo con el Reporte Global de Emprendedores Amway 2019, en el país el promedio del espíritu emprendedor (52 puntos) es mayor que en el mundo (47 puntos). Por otro lado, México fue el país que más inversiones en emprendimiento de alto impacto recibió en 2017, según el estudio Do Ex-Startup Founders Make The Best Venture Capitalists?, realizado por CBInsights.