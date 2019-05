95% de los mexicanos están usando contraseñas débiles.

La encuesta de Avast revela que los mexicanos utilizan contraseñas débiles y reutilizan contraseñas para proteger multiples cuentas.

Avast encontró que los mexicanos no están protegiendo adecuadamente sus cuentas en línea. Esto es según una encuesta en línea * realizada por Avast, que reveló que el 95% de los mexicanos no incluyen todo lo siguiente al crear contraseñas: números, caracteres especiales, letras mayúsculas y minúsculas, y no crean contraseñas que tengan al menos 10 caracteres de largo. La encuesta también encontró que el 43% usa la misma contraseña para proteger varias cuentas, poniendo además sus cuentas en riesgo de ser hackeadas.

Demasiada información.

Muchos mexicanos incluyen información personal en sus contraseñas, información que a menudo se puede encontrar en las cuentas de las redes sociales, y que los ciber-delincuentes pueden usar potencialmente para descifrar contraseñas, como:

Su propio nombre o el nombre de un miembro de la familia (18%)

Palabras relacionadas con su hobby (15%).

Su cumpleaños (11%).

El nombre de su mascota (9%).

Nombres de celebridades (8%)

El nombre de su libro o película favorita (7%)

Parte de la dirección de su casa (4%)

El nombre del sitio web de la contraseña (3%)

Credenciales débiles.

A pesar de una serie noticias en los últimos meses de violaciones de datos de alto perfil, la encuesta revela que los mexicanos todavía no están creando contraseñas seguras. En particular, muchos no logran:

Hacer que sus contraseñas tengan al menos 10 caracteres de largo, incluya números, caracteres especiales y letras mayúsculas y minúsculas (95%).

“Los delincuentes cibernéticos recopilan datos personales, como credenciales de inicio de sesión provenientes de varias fuentes, incluidas las violaciones de datos, y los venden en la red oscura para que otros delincuentes informáticos abusen de ellas. El lanzamiento de la Colección # 1, que involucró 87 GB de datos personales robados, incluyendo más de 770 millones de direcciones de correo electrónico», dijo Luis Corrons, Evangelista de Seguridad de Avast. “Crear contraseñas seguras y únicas para cada cuenta en línea es casi imposible, razón por la cual, las personas crean contraseñas débiles que son fáciles de recordar o reutilizan para múltiples cuentas en línea. «Los delincuentes cibernéticos aprovechan este comportamiento para tratar de infiltrarse en las cuentas por la fuerza bruta, intentando usar información personal para adivinar otras contraseñas o comprando credenciales filtradas en la red oscura para iniciar sesión en otras cuentas».

Negocio riesgoso

Cuarenta y tres de los encuestados reutilizan las contraseñas para proteger múltiples cuentas y, de los que sí lo hacen, el 87% admitió estar consciente de que la práctica es arriesgada. Cuando se les preguntó a esos encuestados por qué siguen con el hábito, casi la mitad (49%), dijo que sólo pueden memorizar un número limitado de contraseñas, el 26% afirmó que no considera que la información de sus cuentas sea valiosa y el 11% que son demasiado perezoso para cambiar su contraseña.

Revisando el hackeo y haciendo un cambio.

Dos tercios de los mexicanos nunca han comprobado si su dirección de correo electrónico estuvo involucrada en una violación de datos. En promedio, poco menos de un cuarto de las personas (24%) han cambiado sus contraseñas después de haber sido informadas de una violación de datos, una de cada cinco nunca ha cambiado sus contraseñas, el 23% lo hace una vez al año, el 14% cada seis meses y sólo el 19% cambia sus contraseñas cada tres meses o con mayor frecuencia.

«Es importante recordar lo siguiente al crear contraseñas:

Siempre que sea posible, las contraseñas deben tener al menos 16 o más caracteres.

Idealmente deben contener números y caracteres especiales.

No deberían estar relacionado con usted o con el servicio que están protegiendo.

Además, los usuarios deben usar la autenticación de dos factores siempre que sea posible», dijo Luis Corrons, Evangelista de Seguridad de Avast. “Otro método para crear contraseñas seguras es unir palabras aleatorias, haciendo que las contraseñas tengan al menos 16 caracteres, pero que sean más fáciles de recordar. Usar el Administrador de Contraseñas de Avast es la mejor opción, un tipo de servicio que, desafortunadamente, sólo el dos por ciento de los mexicanos usa».

* Encuesta realizada en línea, realizada entre 1,422 usuarios de Avast en México en enero de 2019.