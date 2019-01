Alejandro Reynal concluye su etapa como CEO de Atento después de 7 años en los que ha liderado la exitosa transformación de la compañía

Durante el liderazgo de Alejandro Reynal, Atento ha completado con éxito una transformación que le ha llevado de ser una empresa de call center filial de Telefónica, a convertirse en un proveedor líder de soluciones de experiencia de cliente, con Bain Capital como accionista mayoritario y cotizada en la Bolsa de Nueva York

Hoy, Atento es uno de los cinco mayores proveedores a nivel global de soluciones de experiencia de cliente y business process outsourcing. Es además el líder absoluto en América Latina con una cuota de mercado regional de 17,3%, 8.2 p.p. más que el siguiente competidor1

La compañía se posicionó a la vanguardia de la transformación digital en su sector gracias al lanzamiento de Atento Digital, la unidad de negocio global de Atento para impulsar la experiencia del cliente en la era digital

Durante la etapa de CEO de Alejandro Reynal, Atento también ha sido reconocida por Great Place to Work® como una de las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el Mundo en 5 ocasiones diferentes

Atento ha anunciado que Alejandro Reynal dejará Atento y su puesto de CEO tras completar un exitoso ciclo de siete años al frente de la Compañía. Alejandro Reynal continuará liderando Atento en su función actual de CEO, y miembro del Consejo de Administración, facilitando el proceso de transición hasta el nombramiento de un nuevo CEO.

Alejandro Reynal fue nombrado CEO de Atento en octubre de 2011. Su etapa al frente de la Compañía se ha caracterizado por la exitosa transformación de Atento, que ha pasado de ser una empresa de call center filial de Telefónica, a convertirse en el proveedor líder de soluciones de experiencia de cliente y business process outsourcing en sus mercados. Además, la Compañía se situó a la vanguardia de la innovación digital en su industria con el lanzamiento de Atento Digital. Durante la etapa de Alejandro Reynal como CEO, la compañía completó su primera oferta pública de acciones en la Bolsa de Nueva York en 2014, seguida, en años posteriores, por una segunda oferta de acciones y el inicio de una política de dividendos.

“Hace siete años, me sumé a un gran proyecto para liderar el mejor equipo de la industria y transformar Atento en una empresa independiente a la vanguardia de su sector. Juntos hemos alcanzado logros increíbles llevando a nuestra Compañía a ser hoy un líder indiscutible del mercado, que se diferencia por sus excelentes relaciones de largo plazo con sus clientes y por contar con un equipo comprometido y motivado de más de 150,000 profesionales”, comentó Alejandro Reynal.

Bajo el liderazgo de Alejandro Reynal, la Compañía ha ejecutado un plan estratégico que se ha materializado en crecimiento rentable y diversificación de clientes y servicios. Estos logros se han conseguido en el contexto de un escenario macroeconómico desafiante en sus principales mercados y un entorno tecnológico en rápida evolución. En la actualidad, más del 60% de los ingresos de la Compañía provienen de clientes distintos de Telefónica, y casi un tercio están relacionados con servicios de alto valor añadido, incluidas soluciones de experiencia de cliente digitales.

En el transcurso de su etapa al frente de la compañía, Atento también experimentó una transformación cultural que le ha permitido implementar de forma ordenada cambios de accionistas a la vez que fortalecía su liderazgo en el mercado. Atento ha sido reconocida por Great Place to Work® como una de las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el Mundo en 5 ocasiones diferentes.

“Estoy muy orgulloso de haber formado parte de este gran equipo y de lo que hemos logrado juntos durante estos años. Ha llegado el momento de dejar paso al próximo líder de Atento. Cierro mi etapa al frente de una empresa que está bien posicionada para el crecimiento futuro y la creación de valor. Me gustaría expresar mi agradecimiento a nuestra gente por su gran trabajo, dedicación y pasión. Sin duda ellos han sido mi mayor fuente de inspiración en cada paso de este maravilloso camino que hemos recorrido juntos”, añadió Reynal.

El Consejo de Administración de Atento ha comentado, “Queremos agradecer a Alejandro el liderazgo y la inspiración que ha brindado a la Compañía durante sus siete años como CEO y a lo largo de toda su carrera en Atento. Su trabajo ha sido fundamental para posicionar a Atento como un líder indiscutible del mercado que se sitúa a la vanguardia de la transformación en la industria, y para establecer las bases del crecimiento futuro de la Compañía. Su liderazgo ha transformado y fortalecido a la Compañía en múltiples frentes, permitiéndonos ofrecer mejor servicio a nuestros clientes, crear nuevas oportunidades para los empleados y generar valor a largo plazo a nuestros accionistas “.

1 Cifras de cuota de mercado según se indica en el estudio anual de Frost & Sullivan 2017 “Analysis of the Contact Center Outsourcing Services Market in Latin America and the Caribbean, Forecast to 2023”.