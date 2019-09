ASUS celebra 30 años de innovación

Por: Lourdes Adame Goddard

Durante 30 años, ASUS se ha caracterizado por la elaboración de equipos de cómputo con los más altos estándares de diseño, calidad y desempeño, posicionándose como una de las marcas más importantes del mundo.

«En México cumplimos ocho años y hemos tenido una gran aceptación, posicionándonos como una de las marcas favoritas entre los consumidores que buscan la mejor calidad e innovación en un equipo de cómputo”, comentó Hank Wu, Director General de ASUS México.

A medida que la constante innovación presenta nuevos desafíos, ASUS está convencido de que la mente colectiva continuará empujando los límites y estableciendo nuevos estándares.

“La innovación y pasión por la tecnología nos han llevado a un gran crecimiento en estos 30 años. En algunos continentes ya estamos en el primer lugar de ventas y a escala global somos uno de los tres fabricantes más importantes. La ‘Búsqueda de lo Increíble’ es uno de los valores que está presente en cada uno de los productos y servicios que ofrecemos en ASUS”, señaló Hank Wu.

Conmemorando los 30 años, ASUS anunció el lanzamiento de su nueva línea de cómputo entre las que destacan:

ASUS Zenbook Edition 30

La edición limitada ASUS ZenBook Edition 30 es una conmemoración única a los 30 años de innovación de ASUS. Se basa en el legado de ASUS, fue diseñada pensando en el futuro y presenta la mejor artesanía en cuero como una marca de nuestra confianza. ZenBook Edition 30 le da un toque futurista a ese aspecto clásico, con una tapa recubierta en lujoso cuero italiano Pearl White para un estilo puro y audaz. Está equipada exclusivamente con un conjunto completo de accesorios de primera calidad, que incluyen un mouse Pearl White, una caja con apariencia de cuero y una almohadilla para mouse y una funda de cuero genuino.

Zenbook Pro Duo (UX581)

Es una innovadora laptop ultraportátil que presenta el nuevo ASUS ScreenPad™ Plus, una revolucionaria pantalla táctil secundaria de ancho completo que expande y mejora las capacidades interactivas ofrecidas por el ScreenPad original. ScreenPad Plus ofrece infinitas posibilidades creativas para los creadores de contenido, permitiendo flujos de trabajo que aumentan la productividad y facilita la multitarea. Se integra a la perfección con la pantalla principal, y el software integrado ScreenXpert incluye una amplia selección de aplicaciones, herramientas y utilidades que permiten a los usuarios disfrutar fácilmente de los beneficios de eficiencia de ScreenPad Plus.

ASUS VivoBook S (S532)

VivoBook S15 (S531/S532), un par de laptops ultra portátiles que contienen la innovadora pantalla táctil secundaria ASUS ScreenPad™ 2.0 para mejorar la productividad, y cinco acabados de color no convencionales que añaden un toque de personalidad al cómputo móvil para atraer a la joven audiencia. El elegante chasis metálico presenta toques de diseño únicos e incluye el diseño de bisagra ErgoLift para una cómoda escritura.

Estas laptops incorporan el nuevo diseño de pantalla NanoEdge con marcos reducidos de cuatro lados que les da dimensiones más compactas, y una experiencia de visualización inmersiva gracias a una relación de pantalla a cuerpo de hasta 88%.