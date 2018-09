ASUS libera la potencia creativa con la nueva serie Zenbook en IFA 2018

Las innovaciones en el diseño incluyen pantallas NanoEdge sin marco de cuatro lados con visuales casi sin bordes y touchpad de función dual con aumento de productividad.

ASUS presentó durante el IFA 2018 las últimas notebooks ultraportátiles Zenbook, Zenbook Flip y Zenbook Pro, las cuales integran los últimos procesadores Intel® Core™ de octava generación. La nueva línea incorpora el espíritu de ASUS In Search of Incredible, con la serie Zenbook unificada bajo el tema principal Unleash Your Creative Power.

Entre los nuevos productos anunciados se encuentran Zenbook 13 (UX333), Zenbook 14 (UX433) y Zenbook 15 (UX533); las notebooks más compactas del mundo de 13.3 pulgadas, 14 pulgadas y 15.6 pulgadas, junto con Zenbook Flip 13 (UX362) y Zenbook Flip 15 (UX562). La revolucionaria portátil profesional Zenbook Pro 15 se une ahora a la nueva Zenbook Pro 14 (UX480), ambos modelos incorporan la tecnología ASUS ScreenPad™ que se ha actualizado con nuevas características y funciones. También se anunció la última versión de Zenbook S (UX391FA), que ahora tiene una increíble duración de batería de 20 horas, y la nueva PC All-in-One Zen AiO (Z272), que presenta un nuevo diseño en la base.

Eric Chen, vicepresidente corporativo de ASUS, comentó: “Durante los últimos 30 años ASUS ha entregado constantemente productos innovadores con el objetivo de ofrecer una vida digital alegre y sin fisuras. En nuestra aspiración, buscamos facultar a todos para que liberen su poder creativo con la innovación que combina estilo y elegancia con el rendimiento y la tecnología de punta”.

“Estamos muy contentos de haber trabajado estrechamente con ASUS en la increíble línea de PC’s con los últimos procesadores Intel Core de octava generación”, dijo Chris Walker, vicepresidente de informática de cliente en Intel. “Optimizados para la conectividad con Wi-Fi con gigabit integrado y que ofrecen un rendimiento increíble con mejores experiencias de voz a la vez que brindan niveles asombrosos de batería, los nuevos procesadores móviles Intel Core de octava generación son la combinación perfecta para la nueva y premium ultraportátil de Zenbook”.

Zenbook 13/14/15: las notebooks más compactas del mundo

Zenbook 13, 14 y 15 presentan una impresionante pantalla ASUS NanoEdge sin marco, con biseles ultradelgados en los cuatro lados para una relación pantalla a cuerpo inigualable de hasta 95% y una experiencia de visualización casi sin bordes. El diseño ultracompacto, que incorpora el exclusivo mecanismo de bisagra ErgoLift que inclina el teclado para una escritura cómoda, le otorga a cada una de estas laptops la marca más pequeña del mundo en su clase. Zenbook 13 y 14 también presentan el nuevo y exclusivo NumberPad, un innovador teclado numérico con iluminación LED integrado en el touchpad. Los nuevos modelos cuentan con un complemento perfecto de componentes de alto rendimiento que incluyen el último procesador Intel® Core™ i7 de cuatro núcleos de octava generación con Wi-Fi Gigabit integrado optimizado para el chip Intel Wireless-AC 9560, y hasta gráficos NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q.

Zenbook Flip 13/15: las notebooks convertibles más compactas del mundo

Zenbook Flip 13 y 15 son laptops convertibles de 13.3 pulgadas y 15.6 pulgadas que son un 10% más pequeñas que los modelos anteriores, por lo que son las más compactas del mercado. Diseñadas para ser versátiles, potentes y sumamente portátiles, Zenbook Flip 13 y 15 presentan pantalla NanoEdge sin marco de cuatro lados con una relación de pantalla a cuerpo del 90% que permite un diseño de chasis mucho más compacto, con la única bisagra ErgoLift de cualquier posición de 360° que levanta e inclina el teclado en una posición de escritura cómoda. Ambos modelos cuentan con un inicio de sesión rápido con Windows Hello, y Zenbook Flip 13 también cuenta con la nueva y asombrosa pantalla táctil NumberPad de doble función. Zenbook Flip 15 y 13 funcionan con los últimos procesadores Intel® Core™ i7 de octava generación con Wi-Fi Gigabit integrado optimizado para el chip Intel Wireless-AC 9560, y Zenbook Flip integra gráficos discretos NVIDIA® GTX 1050 Max de alto rendimiento – gráficos y una pantalla PANTONE® Validated con valores Delta-E increíblemente bajos: menos de 2 para la versión 4K UHD y menos de 3 para la versión FHD, para una reproducción de color precisa. Ambos modelos también incorporan una cámara orientada al mundo, diseñada específicamente para su uso con aplicaciones de realidad mixta que permitan a los usuarios interactuar con objetos virtuales 3D en el mundo físico. Zenbook Flip 13 y 15 también están sometidos a pruebas de tortura para cumplir con los estándares MIL-STD-801G de grado militar para una mayor durabilidad y confiabilidad.

Zenbook Pro 14: rendimiento para llevar a cualquier parte con el revolucionario ScreenPad

Zenbook Pro 14 es una alternativa muy móvil a la Zenbook Pro 15 de 15.6 pulgadas que presenta el nuevo y futurista ScreenPad, una innovación de ASUS que revoluciona la forma en que los usuarios trabajan e interactuar con su computadora portátil. Zenbook Pro 14 ofrece un rendimiento extremo en un tamaño delgado, liviano y supremamente elegante. Impulsada por la octava generación de procesadores Intel® Core™ i7-8565U que ofrece Wi-Fi Gigabit integrado, y con hasta gráficos discretos NVIDIA® GeForce® GTZ 1050 Max-Q, Zenbook Pro 14 se encarga de las tareas más exigentes con facilidad. Las características del diseño de todo en aluminio, la exclusiva bisagra ErgoLift y sus dimensiones ultra-compactas están habilitadas por la pantalla NanoEdge FHD de 14 pulgadas, con biseles ultra slim que proporcionan una experiencia de visualización sin distracciones. La pantalla también PANTONE® Validated, ofrece una excelente precisión de color. Zenbook Pro 14 cuenta con inicio de sesión rápido y soporte integrado para servicios de voz Windows Cortana y Amazon Alexa.

ScreenPad evolucionado: presentando nuevas características y funciones

Una ola de aplicaciones nuevas y actualizadas para el revolucionario ScreenPad, el touchpad inteligente disponible exclusivamente en Zenbook Pro 15 y la nueva Zenbook Pro 14, ya está disponible. Las nuevas aplicaciones Adobe Sign, Handwriting y SpeechTyper, agregan nuevas funcionalidades y funciones a ScreenPad.

La actualización de la aplicación ASUS Sync hace que sea más fácil que nunca integrar un smartphone con Zenbook Pro, mientras que el modo Extender mejorado convierte a ScreenPad en una pantalla secundaria de Windows para la productividad de pantalla doble. Las nuevas aplicaciones y actualizaciones están disponibles para descargar a través del menú de configuración de ScreenPad. Un tutorial en líneas que destaca las características y capacidades del ScreenPad actualizado está disponible en: https://www.asus.com/ScreenPad-Tutorial/

Zenbook S (UX391FA): duración de batería de 20 horas

Zenbook S (UX391FA) es una notebook ultraportátil Windows 10 de 13.3 pulgadas que se ha mejorado con componentes de ahorro de energía que permiten una notable duración de la batería de 20 horas, junto con los últimos procesadores Intel Core de octava generación para un rendimiento mejorado. Estas nuevas mejoras hacen que Zenbook S sea una opción aún más atractiva para los usuarios más exigentes, ya que ofrece una portabilidad sin esfuerzo, un potente rendimiento y una conectividad sin compromiso, combinando la resistencia militar (MIL-STD-810G).

Zen AiO 27: Visualiza el poder creativo

Diseñada para creadores de contenido y profesionales gráficos, Zen AiO 27 tiene un nuevo diseño que alberga todos los componentes del sistema en la base – en lugar de la parte trasera de la pantalla: este enfoque mejora la refrigeración, permite actualizaciones más sencillas y permite una carcasa de pantalla más delgada. Las potentes características incluyen un procesador Intel® Core™ i7 de octava generación y gráficos NVIDIA® GeForce® GTX 1050, También cuenta con carga inalámbrica Qi integrada en su base para una carga rápida de dispositivos móviles. Zen AiO 27 cuenta con una pantalla 4K UHD NanoEdge PANTONE® Validated de 27 pulgadas con una gama de colores 100% sRGB y un valor de precisión de color Delta-E de menos de 3.0 para imágenes increíblemente detalladas y realistas.