Atento nombra a Carlos López-Abadía CEO y miembro del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Atento ha nombrado a Carlos López-Abadía nuevo CEO de Atento y miembro del Consejo

Carlos López-Abadía se une a Atento para construir sobre la exitosa trayectoria de la Compañía y expandir su posición de liderazgo como proveedor de soluciones digitales de experiencia de cliente y de subcontratación de procesos de negocio

Atento es el proveedor líder de soluciones de experiencia de cliente y subcontratación de procesos de negocio en América Latina1 y uno de los cinco mayores proveedores a nivel global

La Compañía desarrolla su actividad de negocio bajo las marcas Atento y Atento Digital en 13 países, presta servicio a más de 400 clientes y cuenta con más de 150.000 empleados

Atento anuncia el nombramiento de Carlos López-Abadía como CEO y miembro del Consejo de Administración. Su fecha de comienzo será el 28 de enero de 2019. Carlos López-Abadía sustituye a Alejandro Reynal quien deja su puesto de CEO tras completar un exitoso ciclo de siete años al frente de Atento.

Carlos López-Abadía se une a Atento después de desarrollar una exitosa carrera profesional de 30 años en las industrias de tecnología y consultoría. Hasta su nombramiento como CEO de Atento, Carlos ha ocupado el cargo de Vicepresidente y Director General Consultoría de DXC Technology, siendo responsable de los servicios de asesoría en transformación digital y alianzas estratégicas en el ámbito de la consultoría. Con anterioridad ocupó el cargo de Vicepresidente de Servicios Globales de Misys, donde lideró la transformación de los servicios y del negocio de soporte de software y gestionó una red global de prestación de servicios basada en los principales centros financieros y localizaciones offshore a nivel global. Otra experiencia previa también incluye el puesto de Managing Director de Accenture y posiciones de liderazgo en Level 3, McKinsey&Co y AT&T.

El Consejo de Administración de Atento ha comentado, “Estamos muy contentos de que Carlos se una a nuestro equipo. Carlos es un líder empresarial muy exitoso y respetado que nos aporta una amplia y relevante experiencia en las áreas de tecnología, consultoría y transformación digital a nivel global. Estamos convencidos de que construirá sobre la exitosa trayectoria de Atento para alcanzar nuevos hitos para la Compañía, generando valor para nuestros clientes, empleados y accionistas. Queremos desear a Carlos todo lo mejor en su nueva etapa como CEO de nuestra Compañía y una vez más agradecer a Alejandro Reynal por el ciclo de liderazgo que ha desempeñado en Atento.”

“Es un gran honor unirme a Atento y a su excepcional equipo de profesionales de gran talento y dedicación”, comentó Carlos López-Abadía. “Atento tiene un compromiso inigualable con el liderazgo de la industria de soluciones de experiencia de cliente y subcontratación de procesos de negocio en sus mercados a la vez que genera valor para sus clientes y grupos de interés. Este compromiso se extiende a la era digital y al entorno de negocios disruptivos en el que las empresas desarrollan su actividad hoy. Estoy encantado de tener la oportunidad de liderar al equipo en lo que estoy convencido será otro capítulo exitoso para esta gran Compañía”.

Carlos López-Abadía cuenta con un Master en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Purdue y un MBA por la Universidad de Washington, donde fue alumno Charles F. Knight. Recientemente ha sido nombrado miembro del Top 100 clase 2017-2018 del Consejo de Ejecutivos Hispanos de Tecnologías de la Información HITEC (por sus siglas en inglés Hispanic IT Executive Council), por sus logros profesionales conseguidos en el ámbito de las tecnologías de la información en un entorno global de transformación.

1 Cifras de cuota de mercado según se indica en el estudio anual de Frost & Sullivan 2017 “Analysis of the Contact Center Outsourcing Services Market in Latin America and the Caribbean, Forecast to 2023”.