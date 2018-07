Buzón E presenta su estrategia de transición tecnológica fiscal digital para los contribuyentes

Por: Lourdes Adame Goddard

A partir del primero de enero de 2018, entró en vigor el nuevo esquema de facturación de la versión 3.3 del Comprobante Fiscal Digital por Internet, el cual ha representado un gran reto para empresas y contribuyentes.

Buzón E, compañía líder 100% mexicana, enfocada en ayudar a las empresas a automatizar sus procesos de facturación electrónica y a dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, presentó su estrategia de transición tecnológica digital fiscal dirigida a apoyar y facilitar a personas físicas, empresas y corporativos en el cumplimiento de las disposiciones de la autoridad fiscal.

“El tránsito hacia las nuevas disposiciones ha sido muy complicado y difícil. El cambio a la nueva versión tiene importantes implicaciones tecnológicas, que significan modificar sistemas y adaptarse a los nuevos requerimientos”, explicó Salvador Gómez, Director General de Buzón E.

Para los contribuyentes es muy importante tener a alguien que los acompañe en este proceso. Como socio tecnológico, Buzón E les ayuda a mantener sus sistemas preparados para cumplir con las disposiciones fiscales, reducir costos, y llevarlos de la mano en esa transición y hacerla lo más tersa posible.

Uno de los valores fundamentales de Buzón E es el servicio al cliente, por lo que cuenta con un equipo de especialistas dedicado a proporcionar la mejor atención y mantenerse cerca de los contribuyentes, desde una persona física que no sabe cómo llenar su nueva factura hasta una compañía grande que quiere saber cómo alinear su sistema financiero contable para cumplir con las leyes fiscales.

La omisión de las nuevas disposiciones puede poner en riesgo la viabilidad de las empresas y poner en peligro a las personas físicas. “Cualquier contribuyente que no cumpla con las disposiciones del Sistema de Administración Tributaria, está sujeto a fuertes multas”, advirtió el Director General de la firma. “Además, no poder emitir facturas o no tener los procesos estandarizados y alineados a la nueva tributación digital, les resta competitividad y eficiencia”.

Para ayudar a ambos tipos de contribuyentes, Buzón E ha abierto diversos canales de atención, entre ellas la línea gratuita 01 800 543 2101, donde pueden recibir información oportuna, apunta Octavio Ocaña, Gerente Comercial de la firma “Pueden llamar desde cualquier punto de la República y comunicarse con un especialista para resolver sus dudas. También podemos atender sus requerimientos en nuestra página corporativa y en redes sociales como Linkedin y Twitter. Somos un proveedor certificado del SAT, lo cual les da mucha tranquilidad a nuestros clientes”, agregó Ocaña.

“Estamos lanzando de manera masiva nuevas soluciones para cubrir los nuevos requisitos del SAT y tenemos una guía rápida para que en cuestión de tres minutos ayudemos a nuestros clientes a tramitar su certificado y firma electrónicos. Les ofrecemos dos apoyos principales: un sistema para la facturación que tiene todo integrado, sin que deban realizar una fuerte inversión; mientras, ayudamos a las empresas a hacer sus sistemas más ágiles y transparentes”, agregó el responsable del área Comercial.

Para apoyar a los contribuyentes a tener toda su información contable fiscal al detalle y automatizar sus procesos, Buzón E tiene dos áreas de negocio: BE Consulting y BE Process.

Salvador Gómez anunció que pronto liberarán una solución de Complementos de Pago, cuyas disposiciones entrarán en vigor el primero de septiembre del 2018. De la misma forma, refirió que hacia el segundo semestre del 2018 Buzón E comenzará su internacionalización. “Estamos evaluando la factibilidad de entrar a tres países, Colombia, Perú y Panamá, y trabajar ahí con aliados de negocio locales”, finalizó.