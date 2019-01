CES 2019 se abre con tecnología transformadora que cambiará vidas

CES® 2019 abrió sus puertas el día 8 de enero, presentando las últimas tecnologías transformativas que redefinirán a las industrias, mejorarán vidas y resolverán algunos de los desafíos globales más apremiantes de hoy. El evento de tecnología más grande e influyente del mundo presenta 4,500 compañías expositoras, incluyendo un récord de +1,200 startups, con más de 20,000 productos que serán lanzados esta semana desde el piso de exhibición. Propiedad y producido por Consumer Technology Association (CTA), CES 2019 se extiende hasta el viernes 11 de enero, en Las Vegas, Nevada.

“CES encarna el espíritu innovador que define la industria de la tecnología de consumo, así como los productos y servicios que serán lanzados esta semana, empoderarán a la gente alrededor del mundo a cambiarlo para bien”, dijo Gary Shapiro, presidente y CEO, CTA. “El ecosistema tecnológico completo está reunido en CES 2019, con lo último en 5G, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, ciudades inteligentes, tecnología del deporte, tecnología de video 8K, robótica y más. Con cada industria, tanto mayor como emergente, aquí en el CES 2019 es realmente el centro global para la innovación”.

Mientras CES abrió el 8 de enero, la semana completa de innovación se inició el domingo y el lunes con Media Days, CES dio a conocer y una presentación de LG.

El presidente y CTO de LG Electronics, el Dr. I.P. Park inició la primera Keynote del evento con la ambición de crear un mundo de tecnologías conectadas e intuitivas basadas en la inteligencia artificial, que funcionarán sin problema al unísono para brindar una experiencia al cliente sin igual en todas las áreas de la vida. En el escenario, al Dr. Park se le unieron ejecutivos de alto nivel que se asociarán con LG y, por primera vez un robot keynoter – the LG CLOi GuideBot – took the CES stage. La plataforma de inteligencia artificial de LG, ThinIQ, guiará el futuro de la compañía mientras pone sus miras en los vehículos autónomos, el hogar inteligente, las ciudades inteligentes, y la robótica – lo que será posible con la ayuda de alianzas estratégicas que LG está formando con compañías y tecnologías tales como webOS, Luxoft, etcétera. “Nuestra visión en la era de inteligencia artificial es convertirnos en un estilo de vida innovador que brinde una forma de vivir realmente inteligente”, dijo el Dr. Park.

Steve Koeing, Ben Arnold y Lesley Rohrbaugh, de CTA, presentaron las Tendencias de Tecnología 2019. La inteligencia artificial y las tecnologías conectadas están llevando la industria de la tecnología de consumo de Estados Unidos un récord – se espera alcanzar $389 mil millones en retail. Se espera que la tecnología emergente como los parlantes inteligentes, los dispositivos caseros inteligentes, los auriculares inalámbricos, los relojes inteligentes y los drones continúen creciendo en popularidad y la tecnología avanzada como los televisores 8K UHD y el 5G salgan al mercado.

El domingo por la noche se presentó el mayor CES Revelado en la historia del espectáculo, con un récord de 230 empresas expositoras, incluidas 94 nuevas empresas de Eureka Park, el centro de inicio en CES 2019. Más de 1,700 medios se reunieron en el CES Unveiled para un anticipo de la innovación que debutará esta semana. en la feria, incluyendo lo último en espejos inteligentes; auriculares de seguimiento de sueño; Hologramas 3D; extractores de leche inteligentes; sistemas inteligentes para rastrear los horarios diarios de los seres queridos; y auriculares con tecnología de sonido inteligente.

CES Media Days presentó dos días de eventos de prensa antes de la feria por parte de los expositores de CES, incluidas las principales marcas y las empresas emergentes. Treinta empresas anunciaron productos, entre ellos:

• Bell – El prototipo de movilidad aérea urbana Bell Nexus, los taxis aéreos Bell Nexus, que combinan viajes aéreos rápidos con experiencias únicas en vuelo.

• Bosch – Dio a conocer su campaña “Like a Bosch” para productos e iniciativas de Internet de las cosas (IoT), como cámaras internas en frigoríficos inteligentes; el Proyector PAI que convierte una encimera en una computadora con pantalla táctil; y el robot cortacésped Indego, que puede cortar el césped por sí mismo.

• BrainCo – Diadema Focus1, que proporciona información cuantitativa en tiempo real que ayuda a comprender mejor lo que mantiene a los usuarios interesados y cómo retener mejor la información.

• BYTON – Mejoró el M-Byte SUV eléctrico con una nueva interfaz de usuario centrada alrededor de un tablero que consta de una pantalla de alta resolución de 48 pulgadas.

• Continental – Debutó su concepto Continental Urban Mobility Experience (CUbE), que aprovecha un vehículo sin conductor para transportar e implementar “robots en cascada” para entregar y distribuir bienes directamente a los consumidores.

• Faurecia – Presentó su ecosistema de tecnologías automovilísticas sin costura para el futuro, que incluye IA avanzada, mejor control y calidad del aire, sonido envolvente y control intuitivo.

• Hisense – TriChroma Laser TV de 108 pulgadas, un televisor de próxima generación con colores mejorados, contraste, brillo y fluidez de movimiento.

• Hyundai – La línea STYLE SET FREE, que ofrece actualizaciones de accesorios de automóvil para personalizar la experiencia de manejo, así como un modelo basado en suscripción para aquellos que desean ser “miembros” de Hyundai en lugar de los propietarios de automóviles tradicionales.

• iFLYTEK – Registrador de bolsillo, que proporciona transcripciones de alta precisión.

• Impossible Foods – Impossible Burger 2.0, un sustituto de la carne a base de plantas que sabe a lo real.

• Intel – Procesadores Core de novena generación.

• LG – Signature OLED TV R, con una pantalla enrollable que se levanta de la base de la barra de sonido y también puede reproducir música en “Zero View”.

• Monster – Auriculares ANC, que ofrecen un sonido nítido con tecnología de cancelación de ruido y una función de “Buscar mi auricular” con tecnología Tile.

• Nextbase – La Serie 2 de su tecnología Dash Cam con capacidad para Alexa, con una lente ojo de pez de 140 grados y resolución 4K, graba en una tarjeta SD al inicio de la ignición y envía automáticamente los datos al teléfono del usuario.

• Panasonic – Lumix G Series, la primera cámara sin espejo de fotograma completo.

• Procter & Gamble – El sistema de cuidado de la piel Opté Precision, que escanea, detecta y corrige la hiperpigmentación.

• Qualcomm – Snapdragon 855 Mobile Platform, la primera plataforma móvil comercial 5G diseñada para permitir una ola de dispositivos móviles comerciales 5G.

• Royole – Flexpai, un teléfono inteligente y una tableta flexibles y plegables, con una pantalla ultra delgada, liviana y vívida de 7.88 mm.

• Samsung – Samsung QLED 8K TV de 98 pulgadas disponible en 65, 75, 82 y 85 pulgadas.

• Schaeffler – Bio Hybrid, una reimaginación eléctrica, libre de emisiones de la bicicleta.

• Sony – Venice, una cámara sin espejo de fotograma completo utilizada por Sony Pictures Entertainment.

• Taiwan Excellence – Face Me, un motor de reconocimiento facial de IA con 98.4 por ciento de precisión y la tecnología SmarteShop con un motor de recomendación integrado que combina las ventas minoristas en línea y fuera de línea con pantallas.

• TCL – Retail de televisores de la serie 6 de 75 pulgadas por menos de $ 1800.

• Torc Robotics – Anunció una asociación con Transdev para llevar su i-Cristal, una lanzadera SAE Nivel 4 (totalmente autónoma en áreas especiales) que opera sin pedales y sin volante, a la comercialización completa.

• Toyota – Guardian, una plataforma de seguridad autónoma que trabaja a la perfección con humanos para evitar accidentes en situaciones que van más allá de la capacidad del conductor.

• Valeo – Mostró su próxima generación de sensores Valeo LiDAR.

• ZF – El ZF Pro AI RoboThink, una supercomputadora automotriz que permite vehículos de conducción automática de categoría 4 SAE y superior.

Visita CTA.tech/CESLiveUpdates para obtener actualizaciones en vivo de CES 2019.