Cinco pasos para lograr una mayor agilidad de la red y una mejora en la experiencia del cliente

Por Carlos Cisneros, Director General de Extreme Networks

Una economía global que cambia rápidamente significa que debemos responder a las dinámicas cambiantes y las demandas de los clientes más rápido que nunca. Vemos la transformación de la necesidad de volverse más ágil y la adopción de nuevas iniciativas de transformación digital y de TI, así como de los principios de DevOps. Estas iniciativas se centran en una cosa: repensar la forma en que diseñan y operan para permitir un tiempo de comercialización más rápido, una ventaja competitiva y experiencias de clientes de mayor calidad.

Estas transiciones abarcan todo y, para tener éxito, requieren cambios en las personas, los procesos, las políticas y la tecnología. La mayoría de las organizaciones comienzan por transformar primero la tecnología subyacente mediante soluciones que pueden acomodar / incorporar la cultura siempre cambiante y en constante maduración. En un entorno siempre activo, la conectividad de red es fundamental para el acceso de los clientes, la productividad del usuario y el éxito empresarial. En el Centro de Datos, es vital proporcionar la conectividad y los servicios necesarios donde y cuando se necesiten. De hecho, 65% de los encuestados recientemente afirmaron que ven su red como un activo potencial que puede permitir nuevas fuentes de ingresos.

Para aumentar los niveles de ingresos digitales, las organizaciones necesitan implementar mayores niveles de automatización de redes, visibilidad y programabilidad de dispositivos. La automatización puede requerir que la red aprenda nuevas habilidades para generar beneficios óptimos. Es difícil automatizar lo que no se comprende, por lo que las organizaciones requerirán una mayor visibilidad de sus redes para automatizar de manera inteligente los cambios con su entorno. Además, de la capacidad de programación del dispositivo, requiere dispositivos de red y sistemas operativos que incluyan interfaces programables para brindar óptimos beneficios.

Veamos cinco pasos para hacer que su sea más ágil:

Invertir en formación.

Dedique tiempo, recursos y presupuesto para garantizar que el equipo de la red se mantenga actualizado con respecto a los nuevos métodos y tecnologías de red. Esto podría incluir enviar personal a eventos de la industria, asignar tiempo suficiente para que el personal tome clases, experimente en laboratorios de pruebas, etc. Será importante para el equipo de redes desarrollar habilidades de programación en Python u otros lenguajes relevantes. Contratación de nuevo personal también es importante.

Adáptese a las tecnologías nuevas e innovadoras o corra el riesgo de ser irrelevante.

Si ha estado en la tecnología el tiempo suficiente, ha visto estas transiciones antes, y no sólo son algunas de las compañías. Lo mismo es cierto para los profesionales de TI: las tecnologías de virtualización de servidores brindaron nuevas oportunidades, pero no para quienes se resistieron al cambio. Los “huggers del servidor” rápidamente encontraron sus habilidades obsoletas. Como resultado, los líderes de los equipos de red deben asegurarse de que son agentes de cambio y están impulsando la adopción de nuevas plataformas y tecnologías. Esto no es solo el despliegue de tecnología por el bien de la implementación. Estos líderes de la red deben comprender los beneficios de la red, así como la red para la empresa también. Tomar este enfoque también podría ser un impacto significativo y beneficioso para su propia carrera. Junto con la nueva tecnología, entienda que esto también requiere nuevas mejores prácticas y políticas.

Comienza a desplegar la automatización donde puedas.

Esto no significa comenzar con una implementación en toda la red. Normalmente, esto podría ser un entorno de laboratorio controlado. Una vez que se sienta cómodo con la automatización, el siguiente paso sería pilotear la tecnología en un entorno de producción. Tenga en cuenta que, inevitablemente, se cometerán errores, pero eso está bien. Aprenda de esos errores y asegúrese de que todo el equipo se beneficie de ellos. Pruebas rigurosas en el laboratorio asegurarán que, si hay algún error, se realizarán allí, en lugar de en la producción. Recuerde, un plan ejecutado de manera imperfecta es mejor que un plan perfecto que nunca se ejecuta. A continuación, aborde las áreas que son bien comprendidas (e instrumentadas) con una gran dependencia de los procesos manuales. Determine qué tareas pueden y deben ser automatizadas. Comience con las tareas que pueden tener el valor más bajo pero que son altamente repetitivas (como el aprovisionamiento) y actualmente evite que su equipo complete más trabajo estratégico. Después de eso, vaya más allá de la automatización de la configuración y la provisión de actividades y piense en cómo automatizar la recopilación de datos para la resolución de problemas, el monitoreo y la emisión de tickets.

Aproveche los datos recogidos de su red.

Comience por asegurarse de que cualquier tecnología de red pueda proporcionar visibilidad desde todas las capas de la red. Como destacó la investigación de ESG, esta es un área que puede ayudar a hacer crecer el negocio. Además, las organizaciones deben poder recopilar y utilizar estos datos para proporcionar los puntos de referencia necesarios para la Inteligencia Artificial o el aprendizaje automático (AI/ML). Esta etapa tiene que ver con cómo convertir la red en información, conocimiento y, en última instancia, en la sabiduría para tomar medidas, que, cuando se configura correctamente, se puede hacer de manera automatizada.

Asegúrate de tener un apoyo de primera clase en tu viaje.

Será importante seleccionar el socio adecuado a medida que se embarca en su viaje de automatización. Comprender que este proceso requiere que las personas procesen tecnología. Seleccione asociarse para que, además de ofrecer la tecnología adecuada, también proporcione equipos de apoyo de clase mundial para ayudarlo durante el proceso. Aproveche el ecosistema de TI abierto, lo que permite mayores niveles de conectividad y visibilidad, y la capacidad de aprovechar ASIC reprogramables para acomodar varias cargas de trabajo. También incluye el uso de herramientas, lenguajes y procesos comúnmente aceptados. Busque socios que adopten su comunidad de usuarios y trabajen arduamente para mantener a sus clientes informados sobre las mejores prácticas. Si tiene alguna duda, solicite referencias para organizaciones que tienen entornos similares.

En resumen, las organizaciones no podrán seguir confiando en entornos de red heredados y centrados en el dispositivo que requieren operaciones manuales independientes. Los procesos que consumen mucho tiempo y potencialmente propensos a errores no le permitirán trabajar estas habilidades obsoletas en la fuerza laboral.

En el futuro, las organizaciones deben centrarse en aprovechar la automatización de la red de una manera significativa para garantizar que sean ágiles y receptivos. Ahora no es el momento de resistir el cambio, sino de abrazarlo por completo. Parte de eso es volver a imaginar lo que TI y específicamente la red de DC puede hacer el negocio. Esta es la razón por la que necesita aprender acerca de las nuevas tecnologías, tal vez emular a los proveedores de servicios en la Nube y estar abierto a la implementación y el dominio. No se puede negar que estas transiciones pueden ser difíciles, y es difícil hacerlo todo. Deberá trabajar con socios estratégicos, pero no simplemente para vender.