Cisco obtiene el 1er lugar en TI y 2do en el ranking general como Mejor Empresa para Trabajar en LA

Cisco es reconocida como la empresa número 1 en TI y con un segundo lugar como el mejor lugar para trabajar en toda América Latina en el ranking de Great Place to Work Institute de entre 2,000 multinacionales y empresas locales de la región. Cisco también recibió el reconocimiento especial “The #1 Great Place to Work for All” por sus actividades de diversidad e inclusión en Cisco Latinoamérica.

Great Place to Work Institute tuvo su gala anual y ceremonia de reconocimientos en Sao Paulo, Brasil, con los 500 principales ejecutivos de los diferentes mercados de América Latina en donde realizó el anuncio

Los reconocimientos fueron entregados a Cisco por Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work Institute.

Jordi Botifoll, Presidente de Cisco en América Latina y Vicepresidente Senior en Américas, afirmó que en Cisco creen que la cultura del empoderamiento, el desarrollo y el reconocimiento está en el corazón de la experiencia de los empleados y del éxito de su compañía. “Los programas de reconocimiento, entrenamiento, inclusión, diversidad y tutoría de Cisco juegan un papel esencial para incrementar y mantener el compromiso de los empleados al tiempo que apoyan la estrategia general y la cultura. Nuestra transformación digital a lo largo de América Latina, está permitiendo a la gente, que antes no podía conectarse, a tener conectividad y tomar parte de la economía digital, y así mejorar todos los aspectos de su vida diaria tanto en el hogar como en el trabajo. Estamos muy orgullosos de este reconocimiento”.

“La transformación digital juega un papel especial. Vivimos en una sociedad digital y nuestra red y las tecnologías de colaboración permiten a nuestros empleados trabajar con flexibilidad, eficiente y efectivamente ofreciéndoles un mejor balance de vida con un alto nivel de ejecución y satisfacción del trabajo. Este balance permite a nuestros equipos innovar y ayudar en la transformación digital de los países, ciudades y comunidades en las cuales viven y trabajan, ofreciéndoles un sentido de orgullo y aumentando el estándar de vida a lo largo de América Latina y mejorando la vida de la gente” agregó Jordi.

Los resultados de Great Place to Work están basados en una encuesta realizada entre los empleados de las firmas evaluadas, junto con el análisis de políticas de Recursos Humanos en las áreas de

Reclutamiento y bienvenida

Inspiración

Hablar y escuchar

Reconocimiento

Desarrollo de empleados

Balance de vida

Influencia y comunicación

“Estamos muy contentos y emocionados de haber recibido “The #1 Great Place to Work for All” un reconocimiento único para Cisco sobre la inclusión y diversidad en toda la compañía. Gracias!”, concluyó Raúl Ortiz, Director de Recursos Humanos en América Latina de Cisco.