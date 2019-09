Cómo la tecnología cambiará nuestras vidas en los próximos 5 años

Por: David Montoya, Director Regional de Paessler América

Siempre informado y entendiendo la tecnología por varias décadas, he encontrado historias emocionantes que quiero compartir. Después de leer tantas piezas de información, veo el panorama más amplio detrás de esto y a lo que estamos apuntando. En algunas de estas tendencias tecnológicas que se destacan, con frecuencia veo opiniones engañosas. Y los cambios tecnológicos están llegando muy lentamente y pasarán casi desapercibidos, sólo después nos daremos cuenta cuánto cambiaron nuestras vidas.

ASISTENTES DE VOZ

Ha habido un par de asistentes de voz digitales alrededor desde que Apple introdujo Siri en 2011. Hoy en día, usted puede obtener un dispositivo de asistencia para el hogar digital por poco dinero, haciendo que el servicio esté disponible en cualquier momento. En realidad, son omnipresentes, pero pocas personas los usan. ¿por qué? Debido a que hay pocas cosas con las que realmente están ayudando en la mayoría de los hogares, y es necesario programar una computadora para obtener un valor real de ellos. Ok, no programando en un sentido típico, usando Java o Python u otros lenguajes de programación. Entienden el lenguaje humano, pero es necesario utilizar ciertas palabras y cierta gramática para ser entendido.

Los asistentes de voz digitales también están limitados en la comprensión de la historia más grande. ¿Alguna vez trataste de preguntarle a Alexa sobre las recomendaciones de películas para esta noche con tu hijo de 11 años? Hoy no es muy divertido. Mañana será como si le preguntaste a tu amigo que también tiene hijos.

Google ha presentado recientemente un agente de conversación digital

Habla con una persona humana que hace una cita para un corte de pelo o un restaurante de una manera que la persona ni siquiera se da cuenta de que está hablando con una computadora. El lenguaje humano hablado será el futuro para interactuar con las computadoras. Las conversaciones serán cada vez más humanas y Alexa y otros responderán como lo haría una persona humana. Por último, el cambio a la voz no requiere ningún entrenamiento. Supongo que las interfaces de voz se utilizarán para 50% de la interacción de la máquina humana dentro de 5 años.

Tendremos una interfaz con la forma más antigua y natural de transferencia de información: lengua hablada, y más específicamente: historias. Los teléfonos inteligentes podrán derivar tareas de tu historia. Podremos gestionar nuestras vidas sin utilizar aplicaciones individuales. Después de contarle a su teléfono sobre su plan para esta noche, encontrará el restaurante más agradable cerca (Yelp), podrá hacer una reserva (llamada telefónica), agendar un taxi (Uber), enviar un correo electrónico a su colega que está fuera de la oficina por hoy (Outlook), y enviar un mensaje a su esposa, invitándola a cenar (WhatsApp). Ok, tal vez la última será una conversación que quieras tener tú mismo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Hay muchas discusiones sobre esta enorme cosa de «IA» y cuántos puestos de trabajo se perderán debido a ella.

La gente predice que la IA será una herramienta como Word o Excel. Leyendo esto, inmediatamente veo la imagen de un gerente delegando tareas a la IA en lugar de personas. Tengo una visión diferente sobre la IA. Creo que nos hará más inteligentes y eficientes, liberándonos de tareas aburridas. La IA no reemplazará, sino que nos apoyará. La IA obtiene grandes resultados en ciertas áreas (por ejemplo, identificar el cáncer de piel), comparables a los médicos humanos. Pero la IA no reemplazará a un médico.

Los humanos usarán IA y luego podrán alcanzar nuevos niveles. La IA no es una sola herramienta como Word. Es más, como una base de datos, integrada profundamente en otras herramientas. Imagine Word con una función de finalización de oraciones. O Excel con una funcionalidad de pivote automático (¿alguna vez intentó usar tablas dinámicas? Son geniales y ¡requieren mucho aprendizaje!). Puedes concentrarte en tus pensamientos e intenciones y dejar el resto a la herramienta.

La IA no tendrá fricción. En 5 años, simplemente habrá muchas más herramientas y servicios usando IA en segundo plano, para proporcionar una mejor y más conveniente experiencia. No tendremos robots humanos, sino mucha IA. Y, como hoy, no nos daremos cuenta. Sólo vemos que las herramientas se están volviendo cada vez más convenientes como, por ejemplo:

Corrección automática en teclados de smartphone

Búsqueda en Google

Recomendaciones de Spotify (¡impresionante!)

Filtros de Outlook

La IA formará parte de la mayoría de los productos y servicios ya disponibles en la actualidad. Aunque nadie habla de ello, el aprendizaje profundo ya está mejorando la calidad de los servicios y lo hará cada vez más en el futuro.

Para las empresas, la IA también realiza muchas optimizaciones, por ejemplo:

COCHES AUTÓNOMOS

Otra aplicación muy prominente de la IA son los coches autónomos. Mientras todo el mundo habla de ello y Tesla hace mucho marketing a su alrededor, en realidad va mucho más lejos de lo que pensé. Hay taxis autónomos en San Francisco operados por Zoox. Waymo de Google tiene algunos taxis en Phoenix, mientras que Uber y otros están cerca. Todavía no se les permite cobrar por un paseo y todavía tienen dos personas que vienen a lo largo para ayudar en caso de problemas. Pero los coches Zoox necesitan ayuda sólo cada 5,600 km.

Los coches autónomos no serán los coches que comprarás para ti, como si compraras un VW Golf o BMW. Al menos por un tiempo, serán demasiado caros de comprar (los sensores Lidar cuestan más de $100,000 dólares hoy en día, pero son cada vez más baratos en 50% cada 6 meses. Creo que los taxis autónomos serán el futuro. Taxis eléctricos autónomos. Aquí es cuando todo empieza a tener sentido. Los costos de las baterías y los sensores caros se comparten con muchos otros usuarios. No pagas un auto para estar parado. Pagas para llegar de A a B. Esto reducirá aún más la huella de CO2 por km, porque la energía necesaria para la construcción se distribuye en un kilometraje mucho mayor. La infraestructura de carga ya no es un problema. Necesitamos muchos menos autos.

Todo esto no está lejos, ya que vemos que la tecnología está casi allí, hoy en día. Creo que dentro de 5 años tendremos ofertas decentes que harán innecesario comprar un coche.

Usa tu aplicación Uber (o Zoox o Waymo) para llamar a un taxi a un costo menor que tener un auto. Sólo tendrás que acostumbrarte a no ver a una persona humana conduciendo el coche.

LA MOVILIDAD PRIMERO

Otro tema ofrece perspectivas muy emocionantes: Prácticamente todo el mundo en la tierra tiene un teléfono inteligente ahora. En los próximos años, muchas empresas tradicionales se conectarán a Internet. El comercio electrónico no es donde estará en 5 años.

Si realmente quieres saber lo que significa «La Movilidad Primero», mira China. Se saltaron las computadoras de escritorio, y ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente.

Por ejemplo, en China puedes vivir sin usar efectivo ni tarjetas de crédito/débito durante 2 semanas. Además, súper aplicaciones como WeChat son extremadamente populares. ¡No se utilizan otras aplicaciones porque todo está en una sola aplicación!

En los próximos dos años, veremos un montón de negocios ir hacia los teléfonos inteligentes. Las ofertas que ya están allí hoy en día darán el siguiente paso y serán más convenientes, más fáciles de usar, más rápidas y baratas, y basadas en aplicaciones específicamente para teléfonos inteligentes.