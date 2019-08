Crece la generación “muda” en México

Por: Alejandra Corona, Autora del libro Huérfanos Digitales

En Inglaterra surgió el término generation mute o generación muda: un fenómeno que se ha conformado también en México originado por el uso de los teléfonos inteligentes, y las aplicaciones de mensajería instantánea.

Este nuevo concepto se refiere principalmente a las personas jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, quienes de acuerdo al INEGI, el 90.3% prefiere escribir mensajes de texto y usar sus redes sociales para comunicarse entre ellos o con los adultos. El hábito puede extenderse a otros grupos de edades.

Según estudios globales, estas son las principales razones de por qué los jóvenes prefieren los mensajes de texto a las llamadas telefónicas:

1.- “No sabemos cuánto tiempo nos tomará retener una llamada telefónica y puede ser una pérdida de tiempo”.

2.- “Las llamadas me interrumpen de manera inoportuna, no me pueden hablar cuando quieran, así todos asumirían que pueden interrumpirme en cualquier momento”.

3.- “Las llamadas telefónicas no van al grano, se pierde demasiado tiempo en frases de saludo, verbalizaciones innecesarias, pláticas sin sentido; en cambio, con los mensajes de texto vamos directo al punto”.

4.- “Me molestan las llamadas porque me impiden ver la pantalla de mi teléfono, lo tengo que poner en altavoz para poder seguir viendo mi celular”.

5.-“Las llamadas son estresantes porque exigen ser atendidas en el momento, pero puede ser un momento inadecuado, incómodo o de descanso”.

6.- “Las llamadas telefónicas me hacen sentir vulnerable porque yo no voy a tener tiempo de pensar cada una de mis respuestas y puedo decir algo inadecuado por la necesidad de responder inmediatamente. En cambio, un mensaje de texto puedo revisarlo y corregirlo antes de enviarlo”.

7. “No son privadas las llamadas porque las personas que están a mi alrededor escuchan mi conversación, me molesta que me escuchen y me molesta escuchar a otros”.

LA GENERACIÓN MUDA ES UN FENÓMENO QUE YA EXISTE EN MÉXICO Y SU COMUNIDAD SE VA A INCREMENTAR.

Sin embargo, para la neurociencia el diálogo en persona siempre será mejor para contar con una comunicación más efectiva, ya que involucra aspectos que no los proporciona la mensajería de textos: expresiones faciales, entonaciones de voz y visualización de nuestros interlocutores sin que esté de por medio un aparato electrónico.

Es importante señalar que no se trata de combatir la tecnología o prohibir el uso del smartphone, sino de que tanto padres de familia, como maestros y en general los adultos, trabajemos en hacer más efectiva la comunicación con los jóvenes vía oral y por textos.

*Alejandra Corona es autora del libro Huérfanos Digitales, publicado en 2018, que habla de la tecnointerferencia que se da entre padres e hijos debido al uso del teléfono inteligente. Este texto se derivó de un estudio con el que obtuvo su Maestría en “Diseño Estratégico e Innovación” por la Universidad Iberoamericana.