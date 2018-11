¿Cuáles son las garantías de TI para el éxito del Buen Fin?

Por Abelardo Lara, Country Manager de Veeam en México

El sector comercial espera ansioso el Buen Fin que, en ésta, su octava edición, tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre. No es secreto que el año pasado no alcanzó la meta de $100,000 millones de pesos (por primera vez), al registrar ventas por $93,000 millones en los tres días de la dinámica. Esta vez, para llegar a los $97,000 millones (objetivo fijado por la Concanaco), tener excelentes promociones y descuentos, contar con inventarios suficientes y estrategias comerciales sólidas, hacer alianzas con instituciones bancarias y ser favorecidos con la activa participación de los consumidores no será suficiente.

Ante el aumento de tecnologías disruptivas y clientes cada vez más exigentes, informados e hiper conectados, el éxito del Buen Fin dependerá fundamentalmente de la aplicación de innovaciones de punta basadas en una infraestructura de TI ágil, inteligente, automatizada y a prueba de eventualidades.

Este año, diversas tendencias marcarán la diferencia. Entre las principales para Clarkston Consulting[1], destacan 1) Innovación a través de una digitalización que abarque todos los vehículos de contacto y comunicación con los clientes (sea en tienda, sitio web o plataforma de eCommerce tradicional y móvil), ya que ellos esperan una experiencia de compra consistente, con información a su alcance de forma inmediata sin importar el canal empleado, y 2) Inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), que optimiza cada punto de contacto con el cliente al facilitar el aprovechamiento de la enorme cantidad de datos que las empresas de retail manejan, de forma más rápida y eficiente. La Red de Universidades Anáhuac[2] añade el Internet de las Cosas a la lista, dado que ayuda a personalizar las experiencias de compra mediante el desarrollo de perfiles inteligentes de clientes y customización de campañas.

Para cada una de estas estrategias, es trascendental contar con una infraestructura centrada en los datos, los cuales son la base de la transformación digital. Garantizar su protección total e hiper disponibilidad, sin importar si se encuentran en diferentes nubes u on-premise, facilitará el éxito de las iniciativas y su óptimo desempeño durante el Buen Fin. Más allá de esto, tener una Gestión Inteligente de Datos empoderará a las áreas de negocio en esta temporada, lo que redundará en más ventas.

Las firmas financieras, vitales durante el Buen Fin, requieren contar con una plataforma que garantice la hiper disponibilidad y la conectividad Always-On, lo que facilitará que los cientos de transacciones simultáneas con terminales punto de venta u online (que tienen lugar durante estos días) se realicen sin contratiempos. Su infraestructura también debe garantizar la protección y confidencialidad de los datos de sus clientes, para evitar vulnerabilidades y cumplir con los requisitos legales.

Finalmente, es innegable que el eCommerce va posicionándose cada vez más, si bien no todavía como el canal favorito para hacer las compras, sí para investigar previo a éstas. De acuerdo con Deloitte[3], el 13% de los clientes que adquirieron productos y servicios durante el Buen Fin 2017 lo hicieron en línea, pero más de la mitad (57%) usaron esta vía para conocer sobre las diferentes opciones del artículo de su interés, cuando sólo 35% lo hicieron así en la edición de 2016.

En el Buen Fin 2018, será de suma importancia que las áreas de TI pongan especial atención en este canal permanentemente en operación, pues la indisponibilidad podría significar la pérdida de miles o millones de pesos. Redes confiables y seguras, operaciones Always-On flexibles y un manejo inteligente de datos facilitará que garanticen el éxito en el control de inventarios, la seguridad de las transacciones, el monitoreo de las promociones y la logística de los envíos, para alcanzar la máxima satisfacción de los clientes.

1 “2018 Retail Trends”, Clarkston Consulting.

2 “Las 5 tendencias de retail para los próximos periodos de rebajas”, Generación Anáhuac, de Red de Universidades Anáhuac

3 “El Buen Fin 2017. Un desafío anual para tiendas, bancos y asociaciones”, Deloitte.