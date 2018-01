Delito Financiero – Predicciones para el 2018: aquí viene la Inteligencia Artificial

Por: Frank Holzenthal, Director de FICO TONBELLER

En este inicio de año, FICO, la firma de software y analítica predictiva de Silicon Valley, ha analizado las tendencias que pueden explicar un poco qué es lo que nos depara el 2018, resaltando los desafíos y las oportunidades para el sector bancario global.

A medida que las prácticas de lavado de dinero se vuelven más sofisticadas, la estrategia de detección y migración tiene que ser más inteligente y más rápida. FICO destaca en este artículo cuatro tendencias sobre crímenes financieros, matizando las acciones que ya son realizadas por las organizaciones, pero que pueden ser mejor trabajadas durante este 2018.

Enfoque más integral

En la actualidad la prevención del fraude, la seguridad cibernética y el anti lavado de dinero (ALD) se encuentran de forma aislada en muchas instituciones financieras. Un enfoque integral ofrecería una clasificación del riesgo de los clientes que tendría en cuenta cualquier información disponible, ya venga de un sistema de fraude, del CISO (Chief Information Security Officer) o del sistema de cumplimiento.

Inteligencia artificial – clave para encontrar nuevos patrones

La detección actual a veces es demasiado estática, con un análisis básico y con una dependencia excesiva de las reglas. En el 2018 vemos una mayor tendencia de agregar inteligencia artificial (IA) y algoritmos más potentes a esa capacidad.

El objetivo no es sólo seguir la tendencia de la IA, sino disminuir aún más la carga de trabajo y aumentar la productividad en los departamentos de cumplimiento. No anticipamos que se reemplace el enfoque tradicional en el corto plazo, sino que se use la IA para optimizar la detección. Eso ayudará a priorizar las alertas actuales y a generar alertas nuevas conforme “encontremos patrones desconocidos”.

Evasión fiscal – búsqueda automatizada

En muchos casos el cumplimiento se relaciona con la evasión fiscal. Recientemente hemos visto los Panama Papers y Paradise Papers, y veremos más fugas de documentos el próximo año. Los departamentos de cumplimiento explorarán un enfoque integral entorno a la detección y adoptarán herramientas que analicen toda esta información de forma automatizada.

Detección en tiempo real

Por último, si bien no menos importante, las prácticas delictivas no sólo se volverán más sofisticadas, sino también más rápidas; y debe ocurrir lo mismo con la detección. Vemos una demanda creciente en la necesidad de detección en tiempo real para el espacio de ALD, tal como ya lo tenemos en el espacio de detección de fraude crediticio.