Fujitsu inicia operaciones con “Fujitsu Intelligence Technology”, una nueva compañía para impulsar el negocio de Inteligencia Artificial en todo el mundo

Fujitsu anuncia oficialmente el establecimiento de una nueva compañía que formulará y llevará a cabo una estrategia para su negocio de Inteligencia Artificial (IA). Con sede en Vancouver, Canadá, “Fujitsu Intelligence Technology” comenzó sus operaciones el 1 de noviembre.

Fujitsu Intelligence Technology está trabajando para hacer crecer el negocio global de IA de Fujitsu, al reunir las innovadoras tecnologías y soluciones desarrolladas por la compañía en Japón y regiones de todo el mundo para luego devolverlas a cada lugar como productos y servicios globales.

La multinacional estableció la nueva compañía en Vancouver, Canadá, un área que, junto con las regiones circundantes, alberga numerosas instituciones de investigación, como la Universidad de Toronto, que se dedica a la investigación de IA y computación cuántica. Además, estas regiones son un lugar de ideas empresariales innovadoras de la industria de TI, ya demostrado por un ecosistema empresarial diverso, que ha sido testigo de la proliferación de muchas startup tecnológicas de vanguardia, incluyendo el software de computación cuántica desarrollado por 1QB Information Technologies Inc.

Fujitsu Intelligence Technology se beneficiará del fuerte apoyo y la cooperación del gobierno de British Columbia y del Canadiense, que pretenden transformar a la nación en un líder mundial de IA. Con su nuevo Headquarters de IA en Vancouver, Fujitsu aspira a convertirse en un actor central en los ecosistemas de IA globales y en América del Norte. Asimismo, planea forjar fuertes lazos en su comunidad, contratando talento de IA local con conocimiento de las últimas tecnologías de vanguardia.

Al establecer esta ubicación crítica fuera de Japón, Fujitsu responderá con agilidad a los estándares y demandas internacionales, adquiriendo un conocimiento profundo de las necesidades globales de los clientes e impulsando el desarrollo de nuevas soluciones. Como la nueva sede que promoverá el negocio de IA de la compañía, Fujitsu Intelligence Technology desempeñará un papel crucial en la aceleración de soluciones y servicios innovadores para todo el Grupo Fujitsu.

Visión general de Fujitsu Intelligence Technology

Ubicación: 355 Burrard Streeet, Vancouver, BC

Capitalización: $6 millones de dólares canadienses (Propiedad total de Fujitsu Limited)

CEO: Naoko Yoshizawa, Fujitsu Limited, EVP Vice Head of Digital Services Business (responsible del Negocio de Servicios de IA)

Inicio de operaciones: 1 noviembre de 2018

Negocios: Unificación global del negocio de IA de Fujitsu. Diseño, desarrollo y entrega de soluciones, plataformas y servicios profesionales a nivel global.

Comentario de Ian Burney, Embajador de Canadá en Japón

Canadá está muy orgulloso de que Fujitsu haya elegido Vancouver para su sede mundial de IA. Canadá ofrece un ecosistema de tecnología digital de clase mundial, una fuerza laboral talentosa y diversa así como una alta calidad de vida, lo que ayudará a Fujitsu a llevar los beneficios de la tecnología IA a los mercados globales. El Gobierno de Canadá acoge con gran satisfacción la nueva iniciativa de Fujitsu en nuestro país.

Comentario de Honorable John Horgan, Premier of the Province of British Columbia, Gobierno de British Columbia

A medida que Fujitsu hace sus preparativos finales para lanzar la nueva oficina de Fujitsu Intelligence Technology en Vancouver, quisiera darle una muy cálida bienvenida en nombre del Gobierno de British Columbia.

Fujitsu es un jugador global importante en tecnología de la información y las comunicaciones y muy valorado en el sector tecnológico creciente y diverso del British Columbia.

En Vancouver y en toda British Columbia, Fujitsu tendrá la oportunidad de colaborar con nuestras universidades e instalaciones de investigación de vanguardia para descubrir nuevas formas en que la IA puede ayudar a resolver los desafíos locales y globales.

En poco tiempo, anticipo que nos enteraremos de los emocionantes avances y las nuevas tecnologías que surgen de las instalaciones de Fujitsu en Vancouver.