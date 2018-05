Inicia Verint Engage 2018

Por: Lourdes Adame Goddard

En esta edición de Customer Engage 2018, en la ciudad de Dallas, Texas, Verint presenta una serie de conferencias basadas en las principales tendencias sobre atención a clientes: simplificación, modernización y automatización de los negocios. En las voces de su CEO, Dan Bonner y del Presidente de la compañía, , explicaron a los más de 1,500 asistentes, la visión de Verint y las últimas tendencias sobre customer engagement:

Simplificar: significa integrar de manera sencilla las herramientas para soporte a sus clientes, considerando las inversiones que ya tienen las compañías en este sentido, y permitiéndoles mantener una experiencia consistentes a través de todos los canales de atención, de los dispositivos móviles y las redes sociales.

Modernizar: a través de las nuevas herramientas del portafolio de productos de Verint, para soportar la nueva arquitectura de customer engagement y proveer las herramientas necesarias para una implementación fácil y transparente.

Automatizar: reducir el trabajo manual de los agentes, incrementar el workforce y bajar los costos. Así como empoderar al cliente con herramientas de inteligencia artificial y colaboración. Proporciona inteligencia y contexto en tiempo real a través de la inteligencia artificial y los analíticos.

Mediante el testimonio de tres de sus clientes, los asistentes escucharon la forma cómo estos tres pilares los han ayudado a brindar una mejor experiencia a su s clientes y cómo han logrado, a su vez, ser más productivos y rentables.

El cliente demanda que se le brinde ayuda, soporte y atención de acuerdo a sus necesidades, y la experiencia de los clientes con una compañía cada vez es más un diferenciador en el mercado, por ello, Verint muestra a los asistentes su portafolio de soluciones empresariales que incluye: workforce engagement, intelligent self-service, voice of the customer y compliance and fraud mitigation.

Sin embargo, es claro que la tecnología tiene cada vez más una influencia en la manera de crear un vínculo (engage) entre las personas y las organizaciones, no sólo como clientes, sino también como empleados, por lo que se debe mantener un equilibrio entre las soluciones automatizadas y las interacciones humanas, señala Ryan Hollenbeck, senior Vice President of Global Marketing.

Verint Engage 2018 permite a los participantes maximizar el uso de sus inversiones en tecnología, descubrir nuevas ideas e innovar, compartir casos de éxito y nuevas prácticas para desarrollar sus negocios en esta nueva era digital.