La desconexión de la Experiencia del Cliente CX en una “economía de experiencia” está poniendo a las empresas en riesgo

La experiencia del cliente está ausente a nivel dirección, según el 70% de los encuestados del Informe CX de Dimension Data

Dimension Data reveló hoy los hallazgos de su informe anual CX Benchmarking Report el cual exhorta a las organizaciones a abordar una “desconexión de la experiencia del cliente” que podría hacerlos perder su negocio o incluso poner en peligro sus posibilidades de supervivencia en mercados competitivos donde la lealtad del consumidor ya no puede darse por sentado.

Esta investigación de Dimension Data muestra que el 70% de los encuestados dijo que la experiencia del cliente no está representada a nivel de la junta directiva, ya que la administración de nivel inferior o los administradores múltiples a menudo asumen la responsabilidad. Además, solo el 17% dijo que su organización adopta un enfoque totalmente integrado y centralizado de la experiencia del cliente.

Sin embargo, la investigación encontró que la mayoría de los encuestados empresariales reconocen la experiencia del cliente como un importante diferenciador competitivo (88%) que también es vital para impulsar la lealtad (87%), el crecimiento de los ingresos (68%) y la reducción de costos (56%).

A pesar de esto, la investigación reveló que casi una cuarta parte de los encuestados (23%) no están satisfechos con la experiencia del cliente que ofrecen, y solo el 11% cree que está brindando experiencias que podrían llevar a los clientes a recomendarlos a otros.

Esto se traduce en una “realidad artificial”, donde las empresas hablan de CX, pero no la cumplen, creando una brecha entre sus ambiciones de CX y sus capacidades reales. Las empresas están considerando varias tecnologías CX, como análisis de clientes, inteligencia artificial (IA) e integración digital, pero actualmente no pueden implementarlas correctamente.

Nemo Verbist, Ejecutivo de Grupo para la Experiencia del Cliente en Dimension Data dijo: “La experiencia del cliente debe ser más importante en la agenda de todas las empresas y toda la organización debe respaldarla. Las marcas reconocen lo crucial que es la experiencia del cliente, sin embargo, muy pocas hacen que sea una responsabilidad de nivel de consejo, dejándola aislada o delegándola a gerentes individuales. Existe una realidad artificial entre las ambiciones de CX de las organizaciones y hacer un cambio real que beneficie al cliente. Esta desconexión debe ser resuelta. Las marcas deben hacer de la experiencia del cliente la prioridad que dicen que es”.

La investigación también reveló que muchas marcas están recurriendo a la tecnología para mejorar la experiencia del cliente, pero a menudo sin una estrategia clara. Casi un tercio (30%) de las empresas dijo que las soluciones digitales que han implementado (como los chatbots e IA) no proporcionan la funcionalidad que necesitan sus clientes, mientras que más de la mitad de los encuestados (57%) dijeron que el conocimiento de los clientes por dichas tecnologías son la mayor barrera para la adopción.

Verbist agregó: “La implementación de una tecnología solo para afirmar que no proporciona la funcionalidad requerida, o por el desconocimiento de los clientes, no es un fallo de la tecnología, sino un fallo de la planificación”. La tecnología puede brindar a las empresas muchas herramientas poderosas para mejorar y respaldar la excelente experiencia del cliente, pero no es simplemente un caso de encender un interruptor y que funcione. Las marcas necesitan respaldar sus inversiones en tecnología con inversiones en sus personas, procesos y planificación”.

Nancy Jamison, Analista Principal de Atención al Cliente en Frost & Sullivan, informó que las marcas deberían tratar de abordar estas áreas de desconexión dentro de su negocio y medir, comparar y reportar de manera efectiva para garantizar que dichas desconexiones no vuelvan a aparecer.

“El análisis comparativo de la experiencia del cliente es más importante que nunca. Las marcas deben invertir en la experiencia del cliente, pero también deben saber que esas inversiones están dando sus frutos. Y si no lo están, necesitan saber qué cambiar. En este momento, parece que las marcas no están poniendo el tipo correcto de enfoque en la experiencia del cliente y, como resultado, no están viendo los resultados que desean. Eso es malo para ellos y para sus clientes”, dijo.

Para leer la Guía Ejecutiva del Informe de Benchmarking de la Experiencia del Cliente de este año, “Acortando la Realidad Artificial”, visite este sitio web.