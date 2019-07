No tiene por qué preocuparse, la IA no le va a quitar su empleo

Por: Shawn Rogers, Director Senior de Estrategia Analítica de TIBCO

Sin duda, la inteligencia artificial (IA) y la influencia que tiene en el trabajo que realizan los humanos es un tema muy polémico. A lo largo de los últimos años se ha escrito mucho sobre este asunto. Y se puede observar que han surgido dos corrientes de pensamiento: las que apoyan el uso de la IA y las que se oponen a ella. Sin embargo, en la investigación que se realizó como parte de TIBCO CXO Innovation Survey 2018, los ejecutivos que participaron en ella coincidieron en que el elemento humano es el que sienta las bases del éxito de la IA.

A medida que las empresas exploran la IA/ML, a muchas de ellas no les preocupa demasiado lo que sucederá desde la perspectiva laboral. De los más de 600 participantes en la encuesta, sólo el 9% señaló que la IA provocaría una importante pérdida de empleos. Por otro lado, el 27% consideró que se derivaría en un importante crecimiento del empleo.

Las compañías de una amplia gama de industrias están adoptando la inteligencia artificial para elevar sus ingresos y mejorar sus servicios, entre otros propósitos. Si bien su uso es cada vez más generalizado, el elemento humano seguirá siendo importante. La investigación revela que los trabajos repetitivos, y en los que la creatividad no es relevante, serán complementados por las tecnologías de IA (como por ejemplo, los autos sin conductor).

Daniel Pink, en su libro “A Whole New Mind” (Una Mente Totalmente Nueva), un Bestseller del New York Times, habla de por qué las personas creativas y con pensamiento intuitivo serán las que definan el futuro en la era de la automatización. La clave para sobrevivir son las cualidades humanas innatas que esas personas poseen y que se basan en la inventiva, empatía y el predominio del sentido. En otras palabras, a medida que la tecnología de IA avanza, los humanos seguirán desempeñando un papel importante en añadir valor a la tecnología cuando se relaciona con sus trabajos.

En general, las respuestas fueron muy variadas. Del total de los participantes, el 37% piensa que la IA estimulará cierto crecimiento del empleo, casi el 18% cree que la pérdida de puestos de trabajo será equilibrado por el crecimiento de los mismos, y casi el 9% piensa que la AI provocará la pérdida de algunos trabajos.

Por tanto, ¿qué está provocando la resistencia a la IA cuando se trata de nuestros trabajos? El temor. Existe un recelo alrededor de la IA/ML y la innovación que provoca que la gente reaccione de forma aprehensiva cuando se trata de sus trabajos. Los estudios lo están analizando, pero por ahora lo que puede concluirse es que, en el largo plazo, la IA creará empleos, no los destruirá.

En términos llanos, los humanos y la inteligencia artificial se combinan para conformar la mejor máquina para tomar decisiones. Los humanos nunca serán obsoletos; la mente creativa de un humano es diferente a una mente que utiliza algoritmos. Esto permite tener una mejor perspectiva. Además, el uso adecuado de la AI para realizar tareas cotidianas permite a las personas ser más creativas. Y algunas veces, la IA puede realizar dichas tareas mejor y de forma más eficiente que los humanos.

Necesitamos a la IA para que nos ayude, no para que nos ponga obstáculos. Su adaptación al lugar de trabajo no debería despertar temor sino verla como una oportunidad de cambiar para bien. Con la implementación adecuada de la IA, las empresas pueden satisfacer mejor las demandas de los clientes, cumplir con las metas y los objetivos de negocio que antes.

En lo que respecta al futuro del trabajo y al surgimiento de la IA, no tenemos por qué preocuparnos. Si acaso, vamos que tener que enfrentarnos a una curva de aprendizaje sobre cómo trabajar con la inteligencia artificial pero no a tener temor de que nuestros empleos vayan a desaparecer. Trabajar de la mano de la IA, y no en su contra, puede generar un gran número de oportunidades creativas que de otra manera no tendríamos.