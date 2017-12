La Inteligencia Artificial revolucionará el reclutamiento de talento

Por: Alistair Cox, CEO de Hays

La Inteligencia Artificial (AI) está combinando la manera en que la industria y las organizaciones están reclutando al talento que necesitan. La tecnología automatizada puede analizar la gran cantidad de datos que existen dentro de una compañía y el mercado laboral en general, traduciéndolos a formatos más fáciles de entender, esto ayudará a los seres humanos a tomar mejores decisiones de negocio y, en específico, sobre reclutamiento de profesionales. Son tres áreas clave de reclutamiento que la Inteligencia Artificial revolucionará:

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL MOSTRARÁ A LOS CANDIDATOS MÁS EFICIENTES Y DE UNA FORMA MÁS JUSTA

Un simple anuncio de trabajo genera decenas de miles de respuestas, muchas de las cuales pueden ser candidatos que no cumplen con los requisitos solicitados, sin embargo, todos los Currículum Vitae (CV) recibidos tienen que ser seleccionados para encontrar al talento que se necesita. Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, las tareas de contratación que consumen mucho tiempo, tales como el análisis de CV, la redacción de descripciones de puestos de trabajo y la comunicación con los candidatos, ahora podrían tomar segundos. Esto liberará tiempo para centrarse en el aspecto humano de contratación y ofrecer un servicio más personalizado a los clientes y candidatos.

La plataforma de Inteligencia Artificial, sin duda, ha acelerado el proceso de selección de candidatos y también ha permitido a nuestros consultores de reclutamiento concentrarse en la evaluación de los candidatos individuales previamente señalados por la tecnología. Gracias a esto, es posible analizar uno por uno los CV que llegan y ser más justos para su contratación y evitar llevar más tiempo analizando los datos de los candidatos que pueden no ser adecuados para la vacante.

GARANTIZAR UN MEJOR AJUSTE ENTRE CANDIDATO Y EMPLEADOR

La causa principal de una contratación fallida es un entendimiento pobre entre el empleado y la organización; la Inteligencia Artificial tiene el potencial para superar esto. Las juntas de trabajo en línea ya usan algoritmos para igualar su comunidad de solicitantes de empleo con las funciones disponibles. Por ejemplo, un puesto de trabajo de LinkedIn clasificará la idoneidad de los candidatos mediante la utilización de la información disponible en su perfil. A medida que se desarrolle la AI, estos algoritmos no sólo tendrán en cuenta las capacidades técnicas, sino que se harán más sofisticados analizarán el posible ajuste del candidato a la organización.

Sin embargo, el elemento humano seguirá siendo una parte clave del proceso, ya que sigue siendo increíblemente difícil para cualquier máquina analizar las habilidades suaves que son cruciales para los negocios modernos. Todavía estamos por ver un algoritmo que pueda leer cosas como el humor, temperamento o entusiasmo tan eficazmente como una persona lo analizaría. Y no olvidemos que, en última instancia, la supervisión humana todavía es necesaria para compilar los criterios. Yo no querría que una máquina lleve al 100% mi negocio, y aunque las máquinas estuvieran programadas para ello, no harían buen trabajo.

RETENER EL TALENTO

La AI tiene el potencial de mejorar la retención y el desarrollo de los empleados. El sector minorista ha estado aprovechando los datos de los clientes con éxito durante años, por lo que son capaces de ofrecer a sus clientes ofertas y recompensas adaptadas a la persona. Nosotros esperamos que los empleadores sigan este ejemplo, ofreciendo un enfoque más personalizado con los incentivos. También es posible que AI pueda informar a los gerentes de cuándo están en riesgo de perder a un miembro de su equipo, dándoles tiempo suficiente para buscar algún futuro reemplazo.

También existe el potencial de complementar la planificación humana proactiva, el flujo de talento de una organización es otra propagación de datos que una computadora puede analizar para detectar tendencias futuras, ya sea evaluando cuándo el crecimiento futuro de los ingresos requerirá personal adicional o analizando los patrones de calendario para identificar la época del año en donde los empleados son más propensos a abandonar la organización.

Mientras que estos desarrollos en AI harán que el proceso de reclutamiento sea mucho más eficiente, permitiendo a los gerentes de contratación concentrarse en tareas de mayor valor, destaca la importancia de no perder el toque humano. Hoy en día la gente hace negocios con la gente y espero que nunca cambie. A pesar de la emoción y los temores en torno al aumento de la Inteligencia Artificial, la gestión del talento sigue siendo en gran medida una actividad de contacto, donde el sentimiento – basado en miles de pequeñas facetas de la experiencia humana – será esencial y será difícil capturar en datos.