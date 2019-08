La Nube Resiliente como estrategia para la continuidad del negocio

Por: Esteban Rey, CEO de On Cloud México

Se entiende por resiliencia la capacidad de regresar a ser operativo después de una degradación o fallo total en la infraestructura de la nube.

Hoy en día, las tecnologías de la información se han vuelto vitales para el funcionamiento de las empresas, por lo tanto, cualquier interrupción dentro de sus procesos operativos y sistemas puede representar grandes pérdidas económicas y riesgos en la seguridad de los datos de una empresa.

De ahí la importancia de contar con una nube que permita recuperarse rápidamente y sin grandes pérdidas. Las ventajas que ofrece a las empresas son múltiples, ya que la capacidad de resiliencia se convierte en un factor competitivo, al estar preparados para hacer frente a una repentina caída que pudiera afectar la continuidad del negocio.

La importancia del cliente y las ventajas competitivas

La nube resiliente está pensada principalmente para el consumidor, para que los clientes o los usuarios de las aplicaciones tengan la mejor experiencia, que puedan utilizar las aplicaciones cuando ellos la requieran, con la intensidad que las necesiten, no importando si es una temporada alta o baja, si es un viernes de quincena o es un día inhábil.

Pienso en las empresas que lo han implementado, cómo se han visto beneficiadas en temas de confianza y reputación obtenidos de sus clientes, simplemente por estar disponibles o tener unos niveles de servicio y operativos tan altos que ellos se percatan de que prácticamente todo el tiempo está funcionando, que todo el tiempo está su información y que sus aplicaciones trabajan de forma óptima.

Por otro lado, está la reputación, todos hemos hecho una fila en el banco y que repentinamente informen que se les cayó el sistema y qué sucede, el cliente deja de confiar en la institución o se dirige a cualquier otro lugar y en ese le dicen que el sistema está muy lento y lo que ocurre es que se va minando la confianza de los usuarios si no se tiene la capacidad de responderles a la velocidad y tiempo que ellos lo requieren. Finalmente, la resiliencia como no solamente es para un tema de interrupción en el sistema sino también para una sobre carga en el trabajo, permite estar para ambos escenarios, brindando una agilidad que probablemente los competidores no la tienen y ganar ese pedazo de mercado puede ser muy interesante para cualquier industria.

¿Y en qué nivel estamos en México con respecto a la adopción de la Nube?

En el mercado mexicano aún no es una realidad, falta madurar en el tema de la implementación de la estructura, de la nube o como servicio. Lo siguiente son las evoluciones naturales que pueden ser la resiliencia en la nube u otras tecnologías que todavía están poco adoptadas por las empresas, falta un proceso de concientización a los encargados o a los tomadores de decisiones de qué tan importante es adoptar medidas para tener una resiliencia importante o total dentro de las estructuras de las organizaciones.

Sin embargo, la banca de las empresas financieras suelen estar en una etapa de mayor madurez, probablemente también en la industria de la salud, finalmente hay una serie de requerimientos de disponibilidad y de privacidad de la información por lo cual, ambas suelen estar más avanzadas en estos temas.

La continuidad del negocio

Que hoy las compañías optimicen sus procesos a través de la Nube se vuelve una ventaja competitiva en un mundo donde todo ya es demasiado rápido y todo muy dinámico, donde una toma de decisión oportuna y una recuperación rápida ante un desastre, pone a la empresa por encima de tus competidores.