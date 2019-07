Por: Héctor Cobo, Director Regional, SAS México, Caribe y Centroamérica

Las organizaciones se enfrentan a la creciente demanda de analítica de alto rendimiento que produzcan resultados rápidos y confiables. La transformación digital y el análisis empresarial son una prioridad en la agenda de muchas organizaciones.

Para los CIO en sus organizaciones, significa una oportunidad para habilitar el valor a escala y utilizar nuevas tecnologías, arquitecturas, modelos basados en la nube (o pasar de las actuales a las nuevas) para satisfacer las demandas empresariales, logrando:

Procesamiento ultrarrápido para la manipulación de datos a gran escala, la exploración, el análisis avanzado y la inteligencia artificial (AI).

Cuando se trata de empresas basadas en datos, las organizaciones presentan diferentes niveles de madurez. La mayoría cree que los datos y los análisis proporcionan información, pero en la actualidad no son muchas las empresas que realmente están impulsadas por el análisis de datos para tomar decisiones y llevar a cabo acciones.

Las empresas exitosas basadas en datos fomentan una cultura colaborativa y orientada hacia los objetivos. Los líderes creen en los datos y están enfocados en la gobernabilidad. El lado tecnológico del negocio garantiza la calidad de los datos y pone en funcionamiento la analítica, cuya estrategia de gestión de datos abarca todo el ciclo de vida del análisis. Así, los datos son accesibles y utilizables por varias personas: ingenieros y científicos de datos, analistas de negocios y usuarios menos técnicos.

Por lo tanto, las cinco mejores prácticas para convertirse en una organización basada en datos son:

1.- Construir relaciones para incrementar la colaboración: Si los equipos de TI y de negocios no colaboran, la organización no puede operar de una manera basada en datos, por lo que eliminar las barreras entre los grupos es crucial. Lograr esto puede mejorar el desempeño del mercado y la innovación; Pero la colaboración es un reto. Los tomadores de decisiones de negocios a menudo no piensan que el departamento de TI entienda la importancia de los resultados rápidos y, a la inversa, el departamento de TI no cree que la empresa entienda las prioridades de administración de datos.

2.- Hacer que los datos sean accesibles y confiables: Ya sea un ingeniero de datos que reúne y transforma datos para análisis o un científico de datos que construye un modelo, todos se benefician de datos confiables que se unifican y se basan en un vocabulario común.

3.- Proporcionar herramientas para ayudar al negocio a trabajar con datos: Desde el marketing y las finanzas hasta las operaciones y los recursos humanos, los equipos de negocios necesitan herramientas para acelerar y simplificar las tareas de análisis y preparación de datos que incluyan:

Automatización que ayude durante la construcción de modelos y los procesos de gestión de modelos.

Reutilización para extraer lo que ya se ha creado en términos de gestión de datos y análisis, para crear modelos predictivos.

Explicación para ayudar a los usuarios comerciales a comprender el resultado cuando, por ejemplo, han construido un modelo predictivo utilizando una herramienta automatizada. Las herramientas que explican lo que han hecho son ideales para una empresa basada en datos.

4.- Considerar una plataforma cohesiva que admita la colaboración y el análisis: A medida que las organizaciones maduran analíticamente, es importante que su plataforma admita múltiples roles en una interfaz común con una infraestructura de datos unificada, lo cual fortalece la colaboración y facilita que las personas hagan su trabajo.

5.- Utilizar modernas tecnologías y prácticas de gobierno: La gobernanza, es decir, las reglas y políticas que prescriben cómo las organizaciones protegen y administran sus datos y análisis, es fundamental para aprender a confiar en los datos y convertirse en impulsados por los datos.

