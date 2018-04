Mitrol Enterprise: una solución omnicanal enfocada en su negocio

Por: Luciano González, Marketing Manager de Mitrol

La transformación digital es un hecho de alcance global que atraviesa los procesos de negocios, en forma transversal a todas las áreas de una organización

La implementación de los nuevos canales de comunicación, la automatización de los procesos operativos, y la implementación de motores predictivos con IA, son elementos claves para el éxito de cualquier organización que quiera posicionarse como líder en un mercado cada vez más competitivo.

Desde Mitrol creemos que para llevar adelante una correcta estrategia comercial es necesario trabajar en la optimización de la experiencia de usuario, pero a su vez consideramos indispensable la integración del Customer Care con el análisis posterior de cada campaña, a través de una herramienta que le permita a los Centros de Contacto aplicar planes de mejora en todo el proceso operativo, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente.

Mitrol acompaña a los Centros de Contacto en su traspaso hacia la omnicanalidad, brindando soluciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio ofrecido. Nuestra propuesta de valor se basa, no solo en desarrollar tecnología de vanguardia para la interacción de Clientes – Empresa, sino que también brindamos un acompañamiento integral que apunta a redefinir y mejorar aquellos indicadores claves de negocio que optimizan las operaciones de nuestros clientes y rentabilizan su inversión.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN

Mitrol Enterprise es una solución All-in-One Omnicanal, estable, fácil de configurar y utilizar, enfocada en unificar todos los canales de atención y obtener el máximo beneficio de la gestión, entregando información accionable en tiempo real.

La plataforma potencia las comunicaciones unificadas, a través de la autogestión y acceso a medios de voz, correo electrónico, sms, chat, redes sociales, entre otros, con capacidad para distribuir las interacciones de los clientes de manera precisa y completa, proporcionando herramientas de management configurables “end to end” que permiten un análisis completo de toda la operación del Centro de Contacto.

La solución es modular y se adapta a las necesidades propias de cada industria permitiendo adicionar funcionalidades según los requerimientos específicos de cada negocio y organización. Los agentes sólo necesitan contar con un dispositivo y una conexión a internet para poder trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, haciendo que el trabajo remoto o modalidad “home office” sea una realidad, acompañando una tendencia global que se encuentra en aumento en función de la demanda actual de muchas empresas que otorgan este beneficio a sus empleados.

¿A QUÉ TIPO DE EMPRESAS ESTÁN ENFOCADAS?

Las soluciones de Mitrol son aplicables a todas las empresas que desean ofrecer un servicio de atención con valor agregado, y que buscan optimizar sus operaciones de contacto mediante la transformación digital brindando una experiencia omnicanal a sus clientes finales. Nos enfocamos principalmente en Contact Centers medianos y grandes, ya sea que brinden servicios de Atención al Cliente, campañas de Cobranzas o Telemarketing, o estén buscando implementar una operación completa, Mitrol ofrece soluciones diseñadas para resolver los requerimientos de cada necesidad.

Adicionalmente al core business de los BPO, contamos con desarrollos adaptados especialmente para los rubros de Salud, Telecomunicaciones, Banca y Seguros entre otros.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LOS CONTACT CENTERS Y SUS CLIENTES?

Con la tecnología de Mitrol, los Contact Centers pueden obtener mejoras sustanciales en sus resultados de negocio, como por ejemplo: Incrementar un 80% la eficiencia de sus campañas salientes con nuestro marcador inteligente con detección de voz viva, automatizar más del 70 % de las consultas entrantes con la implementación de nuestra autogestión a través de los IVR o web, mejorar un 20% el tiempo de dedicación de cada agente a través de la utilización de un CRM integrado.

El módulo de Quality Assurance, integrado con screen recording y herramientas de reportes, permiten realizar un análisis de calidad detectando puntos de mejora para optimizar los resultados, reducir costos y tiempos de cada campaña.

La aplicación de Business Intelligence permite detectar tendencias de comportamiento y patrones de conducta que se utilizan para realizar proyecciones comerciales e implementar procesos de optimización en el customer journey del usuario final.

Los clientes pueden resolver sus consultas de forma ágil a través de sistemas de autogestión como chat bots de atención personalizada, formularios online, IVR o la implementación de canales de atención con reconocimiento automático de la voz (ASR), lo cual tiene un impacto significativo no solo en la fidelización de los consumidores, sino también en los costos operativos del Centro de Contacto.

¿CUÁL ES EL APORTE DIFERENCIAL DE MITROL HACIA EL MERCADO DE CENTROS DE CONTACTO?

Mitrol ofrece un porfolio de soluciones world-class de comunicaciones unificadas, basadas en una única plataforma All in One, que permite brindarle al cliente final una verdadera experiencia omnicanal, sin la necesidad de depender de integraciones de terceros.

Nuestro diferencial se sustenta no solo en la potencia de cada aplicación, sino también en un acompañamiento continuo en el día a día de nuestros clientes, formando usuarios inteligentes, asesorándolos para lograr el mejor rendimiento de cada herramienta, obtener mejor resultado en cada negocio.