Niños que inspiran a niños a no consumir alcohol ni tabaco.

Los youtubers Diki Duki Dariel, Regi Chou y Nataly Pop, mandan un poderoso mensaje

La edad promedio de inicio del consumo de alcohol es a los 12 años (ENCODAT 2016-2017)

En promedio, los adolescentes mexicanos inician a consumir tabaco a los 14.3 años, fumando 5.8 cigarros al día (ENCODAT 2016-2017)

El cuidado de su salud es parte fundamental de estos derechos. Por ello, el Consejo de la Comunicación, la Fundación Gonzalo Río Arronte y diversas asociaciones civiles, decidieron lanzar la campaña “No Está Chido”, la cual busca evitar el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad.

Con motivo del día del niño, influencers mexicanos se han sumado como embajadores a dicho movimiento, con el fin de transmitir el mensaje a los niños sobre la importancia de no consumir alcohol ni tabaco, sobre los daños que puede causar a su cuerpo, así como de la importancia de que ellos se sientan libres de decir “NO” ante cualquier presión de compañeros, amigos o gente cercana.

Uno de dichos influencers es Diki Duki Dariel, youtuber mexicano de tan solo 7 años de edad, con más de 800,000 mil seguidores y 315 millones de reproducciones por sus vlogs, ha enviado un poderoso mensaje con el que pretende concientizar a los niños y a los papás del porqué No Está Chido que los menores tomen o fumen:

“… a todos los niños nos gusta correr, brincar y jugar todo el día y para eso necesitamos tener una buena salud, no debemos ni fumar ni beber alcohol porque esas sustancias nos hacen mucho daño en nuestra pancita y en todo el cuerpo y por eso No Está Chido. Es mejor disfrutar de nuestra vida haciendo actividades divertidas, dibujando o jugando nuestro deporte favorito. Lo más importante es sentirte bien, porque quien te invita a probar esos vicios o a tomar no es tu amigo, siempre podemos contar con el apoyo de nuestros papás con los que podemos decir y expresar nuestras dudas…”, expresó Dariel.

Por su parte, la influencer Soy Regi Chou, de 9 años de edad, con más de 478 mil suscriptores en su canal de Youtube, ha decidido también enviar a los niños un mensaje este 30 de abril, donde les dice por qué #NoEstáChido consumir alcohol ni tabaco:

“Los niños y las niñas no debemos fumar ni tomar alcohol porque eso destruye nuestro cuerpo y nuestra mente y son sustancias muy peligrosas que pueden causarnos adicciones. Yo creo que un amigo de verdad no te invitaría a tomar cosas que te harían daño y no te invitaría a hacer algo que tú no quieres, y si te obliga ¡No es tu amigo!”

Por último, Nataly Pop, la personalidad mexicana de Youtube con más de 1.7 M de suscriptores y con 14 años edad, también se ha sumado como embajadora de este importante Movimiento Social por la Salud, para transmitirle a los niños mexicanos que:

“Pienso que los niños y las niñas no deben fumar ni tomar ya que es algo que te afecta mucho de forma psicológica, mental y en tu familia…. les puede afectar mucho, así que ¡No lo piensen, no lo hagan!”

Si un amigo te invita a tomar estas sustancias, ¿qué le dirías?

“Simplemente les diría, ¡No!, No quiero, gracias. Los mejores amigos van a entender tu decisión y te van a apoyar, así de simple, pero si los amigos insisten, te recomiendo que te alejes ya que no son amistades buenas y no les traerían algo bueno en el futuro…”, concluyó Nataly.

El consumo de alcohol sucede, aunque no lo veas y es un tema que nos concierne a todos.

Recuerda que #NoEstáChido que los menores de edad consuman alcohol ni tabaco.

Para más información visita www.noestachido.org

facebook.com/NoEstaChidoOrg // twitter.com/NoEstaChidoOrg// instagram.com/NoEstaChidoOrg