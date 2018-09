Productividad y trabajo flexible

Por: Lourdes Adame Goddard

La transformación digital es uno de los temas más importantes en la mente de los ejecutivos mexicanos de todos los sectores. Se trata de un concepto integral que implica cambios de punta a punta en la organización con el objetivo de mejorar procesos, renovar el modelo de negocio, impulsar y empoderar a los empleados de la mano de la tecnología digital.

Esto revela que cada día se hace mayor la brecha en el pensamiento de los ejecutivos de las organizaciones y lo que demanda la nueva generación de empleados como es: trabajar por objetivos vs trabajo por horas; trabajar de manera remota y no estar en la oficina. Sin embargo, el 76% de las empresas, según este estudio de Citrix, no piensa implementar esquemas de trabajo flexible en el corto plazo. Esto, sin lugar a dudas, llevará a tener índices mayores de rotación de personal y que se vuelva más difícil la atracción de talento.

En este contexto, Citrix realizó un estudio titulado: “Qué pasa en LATAM: cloud, seguridad y trabajo flexible”. De acuerdo a los resultados, que abracaron la opinión de 110 empresas en México, el 83% de los empleados mexicanos opina que sería más productivo si tuviera un horario flexible; sin embargo, los gerentes de TI no lo consideran así. El 66% de los encuestados dice que los empleados son más productivos si están en la oficina.

Una de las tecnologías principales para la implementación de nuevas políticas y esquemas de trabajo flexibles es la nube. Además, en esta era digital, la agilidad es un factor básico en la competitividad de un negocio. En este punto están de acuerdo los trabajadores digitales y las áreas de TI.

Con los datos obtenidos durante la encuesta de Citrix, se encontró que aproximadamente, 70% de las empresas mexicanas transformaron sus expectativas iniciales en beneficios reales, sobre todo en la mejora de la agilidad (21%), flexibilidad (16%), la seguridad (16%) y la experiencia del usuario (12%) a través de la implementación de la nube.

A partir de la información recolectada, se pudo encontrar una relación entre las empresas que usan servicios de nube y aquellas que permiten modos de trabajo no tradicionales:

El 53% de las empresas encuestadas dijo usar activamente los servicios de nube, el 44% prefiere la nube privada.

El 72% de las áreas de TI contestó que la nube les brinda facilidad de acceso a la información por parte de los usuarios. Justamente, esta es la mayor demanda de los trabajadores digitales en las empresas mexicanas, el acceso a sus datos para ser productivos.



Carlos Macías

“Actualmente, los grandes vínculos del trabajador moderno con la tecnología están cambiando la forma en que las organizaciones operan. La rápida adopción de las tecnologías de virtualización, movilidad y soluciones en la nube, están impulsando cambios fundamentales en la composición de la fuerza laboral. En México, estamos visualizando que las compañías están ya apostando por soluciones integrales que les ayuden a impulsar la productividad en esta era digital. Sin embargo, todavía queda mucho camino que recorrer y el cambio de mentalidad debe ser inminente por la rápida integración de la transformación digital en todas las áreas de las organizaciones locales para seguir siendo competitivas”, expresó Carlos Macías, Country Manager de Citrix México.

Otro hallazgo importante en este estudio es que la mayoría de las empresas encuestadas mostraron tener políticas claras de seguridad, pero al mismo tiempo confesaron tener un sistema de seguridad poco preparado para amenazas externas.

En conclusión, este estudio de Citrix muestra que existe una gran falta confianza de los directivos en los empleados en lo que respecta a habilitar esquemas de trabajo flexible, pero poco a poco visualizan los múltiples beneficios que aportan los nuevos estilos de trabajo.

Asimismo, se considera que la nube es un servicio que provee mayores beneficios que desventajas a empresas de distintas áreas de operación, pero que la falta de una infraestructura adecuada y confianza en la protección de datos presuponen importantes barreras en la integración completa de los servicios de nube.