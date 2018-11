Recluta-bot: nuevas tecnologías aplicadas a la capacitación de talento

Por: Dunia Castro

Cuando hablamos de Reclutamiento 3.0 hablamos de captación del Talento a través de redes sociales pero usando entre otras cosas herramientas de automatización (autoposteadores, autorespondedores y autoprogramadores de contenido). Para lograr esta automatización es indispensable el uso de bots (aféresis de robots) que son programadores informáticos que se encargan de realizar tareas repetitivas y fastidiosas para los humanos. Estos bots se utilizan muchísimo en estrategias de marketing digital, sin embargo, su campo de aplicación es tan amplio que sin lugar a dudas puede ser utilizado en reclutamiento de personal, ya que hoy casi el 70% de los desempleados buscan nuevas oportunidades laborales en redes sociales, donde Facebook es uno de los principales medios de atracción de talento, entonces los bots funcionan muy bien en esta red social, así como en Whatsapp.

Durante los años que llevo ofreciendo capacitaciones en materia de reclutamiento 3.0, me he dado cuenta que todavía hay empresas que no usan Facebook para captar talento, es más, algunas veces no tienen acceso a esta red social en las oficinas y esto representa un rezago importante en la tecnología aplicada al reclutamiento de personal. Esto se ve reflejado en indicadores como cobertura de plantilla, generando un impacto económico altísimo a la organización; pero si se cuenta con una página de Facebook y un celular con whatsapp para atención de candidatos, estos bots lograrán incrementar la captación de talento hasta en un 80% y ahorrar más del 70% del tiempo en realizar la actividad de información de vacantes, atención a candidatos y hasta la recolección de documentos, y lo mejor es que se podrá dar la atención 24 x 7, sin necesidad de hacerlo manual con cada uno de los posibles empleados.

Ejercicio de Análisis realizado para un Call Center de la Ciudad de Puebla, considerando las interacciones de una semana en Facebook.

Una vez que los candidatos ven la vacante publicada en Facebook y envían un mensaje inbox solicitando información, se activa el bot y ofrece todo lo relacionado a las actividades del puesto, los requisitos de la plaza, la oferta laboral y el proceso de selección interactuando con el interesado en lugar del reclutador; lo mismo sucede con whatsapp, al configurar la respuesta es posible generar secuencias tan robustas y completas que automatizan una de las actividadesprincipales de los reclutadores (informar lo concerniente a las vacantes a todos los “INFOS” que se reciben).

El uso de estos bots no son recomendables para todos los perfiles, de hecho, no son aplicables en todas las redes sociales; sin embargo, para perfiles como los de los asesores telefónicos, donde la captación se hace por Facebook y por whatsapp y donde se atienden decenas de interesados diarios, estos recursos sin lugar a dudas ¡son un éxito!

Si no automatizamos nuestras respuestas a los candidatos, asegurando una atención completa 7 x 24, representará un déficit en ingresos de personal importante, ya que así como este candidato solicita informes de tu vacante, puede solicitar de cientos de vacantes más en un lapso de 5 minutos, y la empresa que ofrezca esa inmediatez en la respuesta, con la vacantes más atractiva y el proceso de selección más simplificado, será la que consiga el talento; mientras el resto esperará que el candidato “se presente de lunes a viernes de 9 a 6 con solicitud elaborada y dos fotos tamaño infantil”, cosa que actualmente ya no sucederá.

Se ha cuestionado infinidad de veces la implementación de los bots argumentando que se pierde la filosofía y esencia de RRHH, sin embargo, es una realidad que el proceso de atención de candidatos, gracias a las redes sociales, ha dado un giro de 360 grados. Los métodos para atraer talento no son los mismos que hace 20 años, la forma de atender a los candidatos es otra y debemos evolucionar a una era 4.0 donde el acercamiento es inmediato y la interacción entre las personas se realiza 7×24 hrs.