Reporte CompTIA Examina la Fuerza de Trabajo Multi-generacional

A pesar de las diferencias en usos de tecnología y estereotipos generacionales, compañeros de trabajo están de acuerdo en aspiraciones de carrera

Las generaciones múltiples coexistiendo en la fuerza laboral actual tienen diferentes puntos de vista sobre el uso de la tecnología, así como estereotipos sobre sus compañeros mayores o más jóvenes, pero en general están de acuerdo en lo que se refiere a aspiraciones de carrera, de acuerdo a un reporte de CompTIA, la asociación líder de tecnología en el mundo.

“En todas las generaciones, los empleados buscan seguridad financiera, trabajo satisfactorio por el cual sentir pasión, y algún nivel de balance entre trabajo/vida,” comentó Anna Matthai, Gerente Senior de Investigación e Inteligencia de Mercados de CompTIA.

El reporte, “Manejando la Fuerza de Trabajo Multigeneracional,” examina cómo las cuestiones generacionales están cambiando la dinámica de la fuerza laboral.

La generación Millennial es ahora la porción más grande de la fuerza de trabajo – aproximadamente 35 por ciento, ó 56 millones de trabajadores. La fuerza laboral de los Estados Unidos también incluye a 53 millones de Generación X y a 41 millones de Baby Boomers.

CompTIA entrevistó a aproximadamente 1,000 profesionales de negocios cuyas edades fluctúan dentro de un gran abismo, en algunos casos de hasta 40 años o más. Sin embargo, algunos temas son comunes entre generaciones.

65 por ciento de todos los encuestados quiere alcanzar seguridad financiera .

. 51 por ciento desea un trabajo por el cual sentir pasión .

. 49 por ciento quisiera alcanzar un balance trabajo/vida.

Pero incluso con el consenso sobre aspiraciones de carrera, el reporte de CompTIA identifica otras áreas de conflicto y opiniones discrepantes entre generaciones que pueden tener repercusiones importantes para los empleadores.

Los Millennials adoptan la tecnología – Las capacidades tecnológicas de una compañía juegan un papel importante para atraer al mejor talento, especialmente empleados jóvenes. Entre Millennials, el 71 por ciento comentó que el grado con que una organización adopte tecnología e innovación es un factor de influencia de su lugar de trabajo. Esto se compara con 66 por ciento entre Generación X y 53 por ciento para Baby Boomers. En lo referente a experiencia tecnológica, casi seis de 10 trabajadores Millennials dan a sus empleadores una calificación positiva neta comparada con 38 por ciento de los Boomers.

“La generación Millennial no se conforma con el ‘status quo’,” comentó Jessie Devine, Gerente de Compromiso con la Comunidad de QuoteWerks y miembro de la Comunidad de Líderes del Futuro de CompTIA.

“Constantemente buscamos nuevas formas de ser más eficientes con nuestro tiempo, lo cual tienen un impacto directo en nuestra productividad,” continuó Devine. “Adaptarnos a las nuevas tecnologías es esencial para mejorar nuestro desempeño laboral, por lo que creo que nuestra generación prefiere compañías que adoptan la innovación y la tecnología en el lugar de trabajo.”

Las aplicaciones basadas en la nube siguen haciendo ganancias – Cuando se trata del uso de aplicaciones para propósitos relacionados con el trabajo, 51 por ciento de los Millennials reporta usar herramientas en línea/basadas en la nube para procesamiento de textos y hojas de cálculo, comparado con el 33 por ciento de los Baby Boomers. El uso de herramientas de colaboración como Slack y Dropbox es más alto entre trabajadores jóvenes. Los Millennials también buscan la implementación más rápida de las nuevas tecnologías. Los empleados mayores desean más un enfoque hacia las tecnologías más amigables con el usuario.

Los estereotipos sobre el Lugar de Trabajo persisten – Es claro que las generaciones no perciben al lugar de trabajo de la misma manera. Persisten los estereotipos sobre los hábitos de trabajo de las diferentes generaciones. Por ejemplo, casi dos tercios de los Baby Boomers creen que los trabajadores más jóvenes no son tan leales; y casi seis de diez trabajadores más jóvenes se sienten con más derechos. Poco más de la mitad de los Millenials cree que los trabajadores mayores son muy rígidos y poco fáciles de cambiar. Casi la mitad de los Generación X entrevistados comentaron que los trabajadores mayores no tienen tantas habilidades en lo que se refiere al uso de tecnología.

El reporte completo de CompTIA está disponible en: https://www.comptia.org/resources/managing-the-multigenerational-workforce-2018.