Tecnología y negocios, ¿Cómo cerrar la brecha de seguridad?

A pesar de que el impacto del cibercrimen es cada vez más visible, al día de hoy aún hay una gran cantidad de empresas, sobre todo Pymes, que ven este problema como algo ajeno. Hasta que no son víctimas de un ataque no son realmente conscientes del riesgo que supone no contar con un nivel de ciberseguridad adecuado.

De acuerdo con un estudio Ponemon Institute, los costos ocultos en las violaciones de datos, como pérdidas de negocios, el impacto negativo en la reputación y el tiempo de los empleados dedicado a la recuperación, son difíciles y costosos de administrar. Por ejemplo, el estudio encontró que un tercio del costo de las “mega violaciones” (más de 1 millón de registros perdidos) se derivó de negocios perdidos.

A medida que las empresas luchan contra los cada vez más sofisticados ataques de ciberseguridad, un gran número de ellas encuentran en la inteligencia artificial (IA) un arma clave para ganar la batalla contra las amenazas sigilosas dentro de sus infraestructuras de TI.

Los efectos negativos de un ciberataque pueden ser muy variados: robo de información, crisis de reputación, pérdidas económicas, daños irreparables en los equipos e infraestructura técnica, etc. Por eso, es conveniente tener en cuenta estas 5 medidas que aumenten el nivel de protección de tu empresa y reducen al mínimo el posible impacto del cibercrimen.

Prioriza los activos críticos: Es idealista pensar que se puede proteger el 100% de la empresa. Un plan de seguridad efectivo es capaz de identificar qué activos son fundamentales para el funcionamiento de la empresa y robustecer su protección. Por tanto, es necesario evaluar el riesgo de cada sistema y aplicación y centrar los esfuerzos en proteger los elementos básicos para el devenir de nuestra compañía. Concientiza a tus empleados: Los trabajadores de tu empresa deben ser conscientes de que la protección de la empresa también depende de sus decisiones. Debemos asegurarnos de que la plantilla al completo conoce las prácticas esenciales para mantener seguros los datos y los equipos corporativos. Educar adecuadamente a los empleados de tu empresa reduce, por ejemplo, el riesgo de sufrir un ataque de ingeniería social. Implanta soluciones de ciberseguridad avanzada: Estas herramientas permiten adelantarse al comportamiento malicioso de las amenazas y accionar los sistemas de protección incluso antes de que se ejecute el malware. Un ejemplo de monitorización continua de todos los procesos y de las capacidades avanzadas de prevención, detección y remediación es Panda Adaptive Defense . No descuides las copias de seguridad: Tu empresa no solo necesita tener copias de seguridad; la información contenida en estos backupses crítica y, por tanto, debe ser protegida correctamente. Entre otras medidas, deberían tener acceso a estas copias de seguridad solo las personas que lo necesiten expresamente y las contraseñas de acceso deben ser suficientemente robustas. Dispón de una estrategia de seguridad coordinada:En numerosas ocasiones, el cibercrimen es una forma de crimen organizado. La manera de defenderse también debe estar coordinada. Tener bien organizada la manera de enfrentarse a un ciberataque es fundamental para responder con agilidad.

Por eso, es indispensable cambiar el punto de vista y pensar en la ciberseguridad como una inversión y no como un fastidioso costo. De lo contrario, el número de incidentes de seguridad y el impacto económico del cibercrimen seguirá su tendencia al alza.