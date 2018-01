Tendencias de TI en el año del perro

Por: Hu Yoshida, Chief Technology Officer Hitachi Vantara

Para el horóscopo chino el 2018 es el año del Perro marrón de tierra, el cual será un buen año en todos los aspectos, pero también será un periodo agotador con pruebas y desafíos.

Tendencias de TI

# 1: Se adoptarán plataformas IoT para facilitar la aplicación de este tipo de soluciones. Las soluciones de IoT brindan información valiosa para respaldar la transformación digital y se están convirtiendo rápidamente en un imperativo estratégico en casi todos los sectores industriales y de mercado. Cloud, analytics e IoT mejorarán en gran medida no sólo a las industrias dominadas por OT (Tecnologías operaciones por sus siglas en inglés), sino también a las organizaciones de TI. Los centros de datos pueden ser la primera fase de implementación de IoT, donde los directores de automatización o asesores analíticos recopilan datos de dispositivos, para aumentar la eficiencia operativa, mejorar los procesos y las prácticas que rigen la implementación de recursos, con el fin de habilitar centros de datos autónomos.

# 2: Los contenedores permiten el movimiento al siguiente nivel de virtualización. La virtualización basada en contenedores es la última tecnología de virtualización que tendrá una mayor aceptación en 2018. Mientras que las máquinas virtuales (VM) resumen un dispositivo completo que incluye el sistema operativo (SO), los contenedores representan un nuevo nivel de virtualización que consiste únicamente en la aplicación y todas las dependencias que la aplicación necesita.

# 3: Analítica e inteligencia artificial. 2018 verá un crecimiento en el análisis y la inteligencia artificial (AI) en general a medida que las empresas vean un rendimiento real de sus inversiones. Según IDC, el crecimiento de los ingresos de los productos basados en la información duplicará el resto de la cartera de productos y servicios de un tercio de las compañías Fortune 500 a fines de 2018.

# 4: Data Governance 2.0. 2018 verá nuevos desafíos en el gobierno de datos que requerirá que las organizaciones implementen nuevos marcos. El mayor desafío vendrá del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que otorgará a los residentes de la UE más control sobre sus datos personales. Esta regulación aumentará los costos y los riesgos involucrados en la recopilación y almacenamiento de datos personales.

# 5: El almacenamiento de objetos se vuelve inteligente. Muchas empresas comenzaron su transformación digital el año pasado, pero el primer problema con el que tropezaron fue la capacidad de acceder a sus datos. Los datos a menudo se encuentran en islas que hacen que sea costoso extraerlos y usarlos. Estas islas fueron construidas para su propósito y no necesariamente para compartir con otras aplicaciones, y muchas contienen datos duplicados, obsoletos o que ya no se utilizan debido a cambios en el proceso comercial o la propiedad.

El almacenamiento de objetos ahora tiene la capacidad de ser “inteligente” con un software que puede buscar y leer contenido en múltiples silos de datos estructurados y no estructurados, y analizarlos para su limpieza, formateo e indexación.

# 6: Adopción más amplia de análisis de video. El análisis de contenido de video será un “tercer ojo” para una mayor visión, productividad y eficiencia en una serie de dominios, más allá de la seguridad pública. Es el caso de negocios minorista, de salud, automotriz, fabricación, educación y entretenimiento. Donde el video se combina con otras fuentes de información. Hitachi ha utilizado el análisis de video en Daicel, un fabricante de inyectores de airbag para automóviles, para aumentar la calidad del producto, reducir el costo del retrabajo y la erradicación de las causas de fallas.

# 7: Los proyectos de Blockchain comenzarán a afectar TI. Blockchain estará en las noticias en 2018 por dos razones: la primera es el uso de blockchain en criptomonedas, que vio una creciente aceptación en 2017. El valor de la criptomoneda más popular, Bitcoin, se elevó de $ 1,000 USD a principios de 2017 a casi $ 19,000 USD al final del año. Si bien el valor de Bitcoin fluctúa enormemente, se lo considera una moneda estable en los países que sufrieron la hiperinflación. Japón y Singapur también están indicando que crearán criptomonedas de denominación plana en 2018 que serán administradas por los bancos y administradas por los reguladores. Los consumidores las usarán para pagos de comercio electrónico y transferencias de fondos. Esto llevará a muchos bancos a recurrir a blockchain para ayudarlos a desarrollar la capacidad y los procesos necesarios para administrar cuentas en criptomonedas.

En segundo lugar está el uso creciente de blockchains privados en el sector financiero para procesos rutinarios como funciones reguladoras internas, documentación del cliente y presentaciones regulatorias.

# 8: Es el momento adecuado para la autenticación biométrica. Cada aplicación que utilizamos requiere autenticación. El creciente número de contraseñas requeridas por los consumidores impulsará un cambio hacia la autenticación biométrica en 2018.

Los proveedores de teléfonos inteligentes y las compañías financieras se están moviendo hacia este tema. Pero elegir el biométrico correcto es importante. Si se piratean una huella dactilar, no hay forma de restablecerla de la misma manera que lo haría con un número PIN o contraseña. Ya que dejamos nuestra huella digital en todo lo que tocamos, es concebible que alguien pueda levantar nuestras huellas y reutilizarlas. Hitachi recomienda el uso de la vena del dedo, que solo se puede ver cuando la luz infrarroja pasa a través de un dedo vivo y es la más resistente a la falsificación.

# 9: La extensión de metodologías ágiles en toda la empresa. La transformación digital tiene que ver con la eficiencia y el trabajo conjunto para impulsar resultados empresariales más rápidos y relevantes. Esta es la razón por la cual más organizaciones de tecnología de la información están adoptando una metodología ágil.

Agile nos proporciona un enfoque ágil, donde pequeños equipos interfuncionales, con una dirección clara e hitos estratégicos, pueden asegurar la alineación general, comunicarse de manera efectiva y enfocarse en la resolución de problemas y alcanzar nuestros objetivos comerciales comunes. 2018 verá más empresas pasar a Agile y DevOps en el desarrollo de software.

# 10: The Co-creation of value. Los consumidores normalmente se han consultado a través de encuestas de mercado, pero están pasivamente implicados en el proceso de creación de soluciones y valores. En el año 2018, vamos a experimentar un cambio en la creación de valor.

Los productores y consumidores ya no pueden sobrevivir en el mundo digital con este enfoque tradicional a la creación de valor. Si los consumidores y los productores quieren innovar, deben ser activos en el proceso de creación de soluciones.

Hitachi ve a la co-creación como el proceso de colaboración con los clientes para innovar y crear un nuevo valor para los grupos de interés, los clientes y la sociedad.