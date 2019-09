Trazando tu camino hacia la modernización y la nube

Por: Michael Bathon, Vicepresidente de Servicios en la Nube de Rimini Street

La nube no es una pregunta de sí o no, o si lo es, la respuesta es sí. Sí, los recursos en la nube pueden ayudar a las empresas a modernizar sus sistemas y obtener acceso a capacidades que nunca antes tuvieron.

A menos que trabajes para una compañía Fortune 100que haya realizado inversiones considerables en la construcción de centros de datos para la nube, no puedes esperar competir con las economías de escala y la experiencia de DevOps que existe dentro de compañías como Amazon Web Serviceso Microsoft Azure. Entre ellos, han gastado miles de millones creando más de 200 centros de datos en más de 100 países y regiones. Estos son recursos que nunca considerarías desplegar por tu cuenta.

En algún tiempo y al frente de una empresa de TI, uno de los beneficios que obtuvimos al mover aplicaciones a la nube es que pudimos comenzar a aplicar técnicas de aprendizaje automático para analizar las actividades de los técnicos de servicios de campo para poder implementarlas de manera más efectiva. Eso no es algo que habríamos abordado sin acceso a las herramientas en la nube que hicieron relativamente fácil comenzar sin una gran inversión. Pero tampoco requirió una migración masiva.

El uso estratégico de la nube te permite comenzar a hacer preguntas y crear soluciones que de otro modo se habrían quedado fuera de tu alcance para siempre debido a los costos y las barreras técnicas. Datamation se refiere a este punto en su estudio, Cloud Computing 2019: Uso de la nube para una ventaja competitiva.

Cómo aprovechar la nubees la pregunta multimillonaria. Si te apresuran a tomar la decisión equivocada, podrías terminar tirando a la basura millones. Hazlo bien y la recompensa puede ser inmensa.

El problema es que todos los servicios en la nube no son iguales. Hay distinciones importantes entre pagar para acceder a una aplicación basada en la nube, frente a una plataforma en la nube para crear aplicaciones, o servicios de infraestructura básicos como el almacenamiento y la potencia informática. Algunas aplicaciones se prestan a la nube mejor que otras, por lo que Software as a Servicese ha convertido en dominante en categorías como colaboración y CRM.

Las preguntas más difíciles tienden a surgir con respecto a los ERP, sistemas que requieren mucha sangre, sudor y lágrimas para implementar y perfeccionar, convirtiéndose en última instancia en el «corazón y el cerebro» de la organización. Pasar a un ERP de software como servicio, incluso del mismo proveedor, significa potencialmente tirar años de trabajo en personalizaciones e integraciones que pueden no cumplir con la definición del proveedor de «mejores prácticas».

Regularmente la «mejor práctica» en la que probablemente estén más interesados es conseguir que compres más de lo que venden. Considera lo que el co-CEO de Oracle, Mark Hurd, dijo a los analistas financieros: «Cuando un cliente que nos paga el soporte en las instalaciones se muda a la nube, nos pagan más dinero, no nos pagan uno a uno, no pagan nosotros dos a uno, nos pagan más como tres a uno. En algunos casos más de tres a uno «.

Peor aún, también puedes encontrar que algunas de tus aplicaciones ERP más críticas para el negocio, como la automatización de la planta y la gestión de la cadena de suministro, no tienen equivalentes SaaS igualmente capaces.

Algunas compañías han concluido que sus implementaciones de ERP son tan desastrosas que deberían comenzar de nuevo en la nube. Incluso entonces, generalmente los vemos en fases en SaaS ERP, pero continúan confiando en su plataforma establecida durante una transición que podría llevar años. Muchos de nuestros clientes están satisfechos con su ERP actual y prefieren invertir su tiempo y talento en otras aplicaciones que generan ingresos.

Incluso aquellos que no creen que su organización necesite un trasplante de corazón pueden concluir que sí necesita desarrollar nuevos músculos. Pueden comenzar a ejecutar sus ERP existentes (personalizaciones y todo) en la infraestructura de la nube y gradualmente tejer en otros servicios en la nube.

No estoy de acuerdo con aquellos que menosprecian esta estrategia de «levantar y cambiar» para mover un ERP existente al alojamiento en la nube, incluso si la aplicación en sí misma permanece más o menos sin cambios. Por ejemplo, uno de nuestros clientes logró un mejor rendimiento con el alojamiento en la nube de su sistema Oracle EBS, en parte porque el proveedor de la nube los configuró en su último y mejor hardware de servidor. Ahora ya no se preocupan por reemplazar y actualizar el hardware, y lograr una alta disponibilidad y recuperación ante desastres (una capacidad que nunca antes tuvieron) es solo una cuestión de aprovechar la arquitectura distribuida del proveedor de la nube.

Ciertamente, ha habido un pivote en el mundo corporativo. Hace unos años, podía expresar dudas acerca de abrazar la nube, y los líderes de la compañía asentirían con aprobación ante su precaución. Hoy, los líderes de TI que no están preparados para participar en la nube como su estrategia de modernización deben estar preparados para explicarse porque «todos saben» que la nube es el futuro.

¿Por qué la presión de cambiar a la nube?

No es cierto que todo en la nube sea automáticamente mejor, más barato y más innovador. Si bien es posible obtener grandes eficiencias, también es fácil sobreaprovisionar la capacidad innecesaria o permitir que los servicios no supervisados se descontrolen porque los configuró para escalar automáticamente. Puede suscribirse a las aplicaciones SaaS que te obligan a usar ese proveedor para siempre, o que hacen que sea muy difícil cambiar. He estado en ese escenario y desearía haberme ido antes de que terminara mal.

Incluso para productos en la nube que tienen palabras que suenan positivas como «autónomo» o «flexible» en sus nombres, el éxito no es automático. Debes asegurarte de que estos servicios no te lleven en una dirección a la que no deseas ir.

Una vez que mueva un ERP, o cualquier aplicación de base de datos empresarial, a la nube, el siguiente paso lógico es comenzar a aprovechar todos los servicios en la nube para inteligencia artificial, aprendizaje automático, visualización, análisis e Internet de las cosas, donde los proveedores de la nube están innovando a un ritmo rápido.

Aprovechar los servicios avanzados en la nube se vuelve mucho más práctico cuando tus aplicaciones y datos ya están allí. Eso significa llevar tus aplicaciones no solo a «la nube» sino a la nube correcta. Microsoft, Amazon y Google están invirtiendo miles de millones en la creación de herramientas de administración de datos de próxima generación, y tú puedes aprovecharlas por centavos por dólar. Ya no estás limitado por la necesidad de ordenar, instalar y configurar servidores, puedes implementar servicios de datos de vanguardia en minutos.

No tienes que mover todo a la nube, y no debes apresurar nada. Elige tu posición y comienza a aprovechar las tecnologías en la nube con el potencial de lograr el mayor impacto comercial.