Zendesk adquiere la compañía detrás de Base para proporcionar software diseñado para vendedores

Zendesk anunció la adquisición de FutureSimple , la compañía creadora de Base. Base es conocida por desarrollar un software para la automatización de la fuerza de ventas, que es moderno y fácil de usar, diseñado para ayudar a los equipos de ventas a realizar su trabajo de forma más efectiva. Zendesk invertirá en el continuo crecimiento de mercado y el desarrollo de productos de Base, enfocándose en clientes actuales y suministrando productos para equipo s de venta pequeños y de rápido crecimiento, para luego expandir y alcanzar organizaciones de mayor tamaño en el futuro.

“Base es un socio natural para Zendesk porque ambos compartimos la pasión por diseñar productos altamente estéticos, construidos para personas que luego los utilizan”, explicó Mikkel Svane, fundador y CEO de Zendesk. “Queremos hacer por el área de ventas lo que Zendesk ya hizo por el servicio al cliente: brindarles a los vendedores herramientas desarrolladas especialmente para ellos y para los clientes a quienes atienden”.

Fundada en 2009, Base es una solución de ventas moderna que proporciona herramientas integradas de comunicación, calificación de demanda (lead scoring), generación de informes y más. La empresa es muy conocida por clientes y analistas del sector por su aplicación móvil líder en el mercado y lo amigable de su experiencia e interfaz. Gartner posicionó a Base como Visionario en el Cuadrante Mágico para la Automatización de la Fuerza de Ventas en julio de 2018.

El año pasado, Base y Zendesk lanzaron una integración de sus productos, reuniendo la atención al cliente con su respectiva información de ventas. Entre las compañías que lo utilizan se encuentra Mortgage Coach, una plataforma educativa para préstamos hipotecarios. Su director de TI y de Quality Assurance (QA) comentó que la integración transcurrió sin problemas y que, en definitiva, le ahorró al equipo innumerables horas de duplicación de datos.

Las herramientas de automatización existentes para los equipos de ventas fueron diseñadas alrededor de procesos de gestión rígidos que desalientan a los vendedores que las usan, en cambio, Base les brinda la información y el contexto que necesitan para ser eficaces y tener éxito con sus clientes o clientes potenciales. El resultado es una herramienta que ayuda a los vendedores a trabajar y vender con mayor facilidad.

“Las herramientas anteriores o legacy no fueron construidas con las personas que en realidad las utilizan en mente. Nuestra filosofía al construir Base era crear una experiencia extraordinaria para los profesionales de ventas, y, así, ayudarlos a cerrar más tratos”, afirmó Uzi Shmilovici, fundador y CEO de Base. “Así como Zendesk se propuso mejorar la experiencia del cliente, nosotros buscamos mejorar sustancialmente la experiencia de ventas para más de 30 millones de vendedores profesionales de todo el mundo. Nos entusiasma asociarnos con Zendesk con el objetivo de construir el software para la experiencia del cliente del futuro”.

Base atiende actualmente a más de 5000 clientes en todo el mundo y de todos los sectores, y tiene oficinas en San Francisco y Cracovia (Polonia). Todos los clientes de Base continuarán recibiendo soporte y servicio, y su equipo tendrá un lugar en Zendesk. Matt Price, anterior vicepresidente senior de cartera de productos Zendesk, dirigirá un equipo dedicado a desarrollar los productos de Base y su comercialización.

“El equipo de Base es ideal para unirse a Zendesk en la misión de brindar productos útiles, fáciles de usar, flexibles y escalables, enfocados en el cliente”, destacó Matt Price, vicepresidente senior y gerente general de Base. “Juntos construiremos integraciones más profundas con nuestros productos para que las áreas de ventas y servicio puedan colaborar más fácilmente”.

Los términos del acuerdo no se dieron a conocer. Para el año que termina el 31 de diciembre de 2018, no se espera que esta adquisición tenga un impacto significativo en los ingresos de Zendesk y se espera que tenga un efecto dilusivo en el margen operativo y los beneficios por acción calculados según los PCGA y no calculados según estos principios. Estas estimaciones reflejan una reducción relacionada con ajustes al valor razonable de ingresos diferidos adquiridos. Zendesk proporcionará más detalles del impacto real y esperado de esta adquisición en el resultado de sus operaciones para el año que termina el 31 de diciembre de 2018, cuando dé a conocer los resultados del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2018