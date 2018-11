Zendesk lanza Sunshine, una plataforma de CRM abierta y flexible

Construida en Amazon Web Services, Zendesk Sunshine conecta y procesa los datos de los usuarios, donde quiera que estos residan

Zendesk lanza Sunshine, una plataforma abierta y flexible de CRM para administrar las relaciones con los clientes, creada completamente en la nube pública de Amazon Web Services, Inc. (AWS). Zendesk Sunshine permite a las organizaciones conectarse y comprender todos los datos de sus clientes, donde sea que estos residan, y le da a sus desarrolladores la posibilidad de construir y desplegar aplicaciones para clientes y servicios más veloces. Sunshine está construido totalmente con estándares abiertos, con la seguridad, escalabilidad y confiabilidad de AWS en su núcleo.

Además de Sunshine, Zendesk lanzó una nueva herramienta para la automatización de la fuerza de ventas, Zendesk Sell , y el producto para el análisis de los datos, Zendesk Explore , en su conferencia de usuarios globales, Relate 2018 , que se desarrolla esta semana en San Francisco.

Una nueva plataforma CRM para una experiencia del cliente en constante evolución

Las compañías están intentando seguirle el ritmo a las cambiantes expectativas de los clientes, pero siguen rezagadas por la tecnología heredada. Las plataformas de CRM tradicionales forzaron a las compañías a adoptar tecnologías patentadas que limitan la visión de sus clientes y que dificultan el conectar los datos de los clientes a lo largo de los sistemas, servicios internos y externos.

“Es momento de liberarse de las plataformas de CRM que se creen el centro del universo y que te condenan a una visión desactualizada del mundo”, dijo Mikkel Svane, fundador y CEO de Zendesk. “Creamos Sunshine para arrojar un poco de luz sobre varios aspectos de los clientes y sus datos, mientras que se le da a los desarrolladores la libertad de crear la forma que quieran en la nube pública”.

“La plataforma de Zendesk nos da la capacidad de adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”, dijo Gerardo Soto, director de Innovación en Stanley Black & Decker. “Nuestros desarrolladores también ven un tremendo valor en la posibilidad de usar las herramientas de código abierto que ya conocen y aman las de AWS, que pueden servir mejor a nuestros clientes y empresas”.

De acuerdo con el reporte de Gartner titulado The Eight Building Blocks of CRM: Information and Insights, publicado en febrero de 2018, “la información de los clientes y el conocimiento es el alma de los sistemas CRM exitosos y es esencial para una compenetración superior con los clientes. Los datos relevantes de los clientes pueden activar, entre otras cosas, las interacciones de atención al cliente, la personalización, las campañas de marketing, las oportunidades de ventas externas, gestión principal, interacciones sociales y actividades de venta cruzada / ventas adicionales”.

Presentando Zendesk Sell y su integración con Sunshine

Hoy, la compañía también anunció el lanzamiento de Zendesk Sell, una nueva herramienta de fuerza de ventas automatizada (SFA, por sus siglas en inglés) construida para mejorar la productividad, los procesos y la visibilidad de los canales para los equipos de ventas. Sell constituye el primer paso en la integración del software SFA con la familia de productos de Zendesk.

Con Sell, la información puede fluir sin interrupciones entre soporte y ventas gracias a la plataforma Sunshine CRM, lo que se traduce en una sola conversación con los clientes y en una mayor armonía para los equipos.

Capacidades de Sunshine

Hoy, se lanza Sunshine con poderosas capacidades incluyendo Perfiles, Eventos y Objetos Customizados que permiten a los clientes almacenar y conectar a todos los datos de los clientes.

Con Perfiles, las empresas pueden crear una única vista unificada de los clientes a lo largo de todas las aplicaciones. Usando Eventos, las empresas pueden capturar cualquier actividad de los clientes como interacciones de atención al cliente, visitas a sitios web, transacciones de compra, e historial de envío en una línea de tiempo histórica. Objetos Customizados le permite a las empresas coleccionar información relevante adicional como productos propios, equipamiento rentado o incluso telemétricas desde un automóvil conectado desde una fuente externa, luego almacenar estos datos directamente dentro de Zendesk.

Con esta información, los clientes pueden usar Sunshine para no solo crear una imagen completa de su cliente sino también modelar la relación que estos tienen con la información y la empresa.

Presentando Zendesk Explore

A medida que los datos y las analíticas se vuelven cada vez más importantes para la forma en la cual las empresas se construyen y escalan a su personal, o conectan experiencias para sus clientes, Zendesk también anunció que su herramienta para el análisis de datos, Explore , se encuentra completamente disponible.

Con una integración fluida con todos sus productos, Zendesk Explore vuelve más sencillo para las compañías ver y analizar los datos a través de todos los canales de apoyo de Zendesk. Con Explore, las empresas pueden ahora contar con una sola mirada transversal a todos los equipos y canales de manera tal que puedan enfocarse en la medición y el mejoramiento de la experiencia